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14:32 (мск), источник: Vesti.kz

В КФФ прокомментировали отсутствие двух футболистов из зарубежных клубов в сборной Казахстана

Директор департамента маркетинга и PR-службы Казахстанской федерации футбола (КФФ) Наги Бакытбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал невызов сборную полузащитников Александра Меркеля из голландского «Хераклеса» и Владислава Васильева из белорусского «Динамо-Брест».

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«Перед прошлыми матчами сборной Казахстана с Кипром и Россией мы отдельно прокомментировали ситуацию как с Васильевым, так и с Меркелем. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал Бакытбеков.

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Ранее федерация в отношении Васильева заявила следующее: «В телефонном разговоре с представителями тренерского штаба сборной Казахстана Васильев рассказал о своем желании на данном этапе карьеры сосредоточиться на выступлении за клуб».

Что касается Меркеля, КФФ утверждала, что у Александра возникли личные проблемы с документами, которые игрок должен решить в ближайшее время. «После решения всех трудностей Меркель вновь будет вызван в расположение национальной сборной Казахстана», — говорилось в сообщении.

Напомним, что на ближайшие матчи отборочного цикла Евро-2020 против Кипра и Бельгии Михал Билек вызвал 23 футболиста, включая восстановившегося после травмы Бахтиера Зайнутдинова и оформившего дубль в 28-м туре КПЛ Сергея Хижниченко.

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