В КФФ прокомментировали отсутствие двух футболистов из зарубежных клубов в сборной Казахстана

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«Перед прошлыми матчами сборной Казахстана с Кипром и Россией мы отдельно прокомментировали ситуацию как с Васильевым, так и с Меркелем. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал Бакытбеков.

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Ранее федерация в отношении Васильева заявила следующее: «В телефонном разговоре с представителями тренерского штаба сборной Казахстана Васильев рассказал о своем желании на данном этапе карьеры сосредоточиться на выступлении за клуб».

Что касается Меркеля, КФФ утверждала, что у Александра возникли личные проблемы с документами, которые игрок должен решить в ближайшее время. «После решения всех трудностей Меркель вновь будет вызван в расположение национальной сборной Казахстана», — говорилось в сообщении.