В КФФ прокомментировали отсутствие двух футболистов из зарубежных клубов в сборной Казахстана
Директор департамента маркетинга и
Директор департамента маркетинга и
«Перед прошлыми матчами сборной Казахстана с Кипром и Россией мы отдельно прокомментировали ситуацию как с Васильевым, так и с Меркелем. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал Бакытбеков.
Ранее федерация в отношении Васильева заявила следующее: «В телефонном разговоре с представителями тренерского штаба сборной Казахстана Васильев рассказал о своем желании на данном этапе карьеры сосредоточиться на выступлении за клуб».
Что касается Меркеля, КФФ утверждала, что у Александра возникли личные проблемы с документами, которые игрок должен решить в ближайшее время. «После решения всех трудностей Меркель вновь будет вызван в расположение национальной сборной Казахстана», — говорилось в сообщении.
Напомним, что на ближайшие матчи отборочного цикла Евро-2020 против Кипра и Бельгии Михал Билек вызвал 23 футболиста, включая восстановившегося после травмы Бахтиера Зайнутдинова и оформившего дубль в 28-м туре КПЛ Сергея Хижниченко.