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14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет, Бахтияров и еще 21 игрок вызваны в молодежную сборную Казахстана на матч отбора на Евро-2021

Главный тренер молодежной сборной Казахстана Александр Москаленко огласил список футболистов, вызванных на гостевой матч с Северной Македонией.

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Источник: Reuters

Приглашение сбор получили 23 игрока. Среди них — полузащитник российского «Сочи» Акмаль Бахтияров, который оказался единственным представителем зарубежного чемпионата, и форвард «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет.

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Состав сборной Казахстана:

Вратари: Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);.

Защитники: Рауан Орынбасар («Жетысу»), Геворг Наджарян («Шахтер»), Динмухамед Кашкен («Астана»), Талгат Кусяпов («Каспий»), Нияз Шугаев («Шахтер»), Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»), Мади Айторе («Кайрат»);.

Полузащитники: Жан-Али Пайруз, Дмитрий Бачек (оба — «Шахтер»), Рамазан Оразов, Адам Адахаджиев, Вячеслав Швырев (все — «Кайрат»), Султан Сагнаев («Иртыш»), Лев Скворцов, Жаслан Каиркенов («Астана»), Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия);.

Нападающие: Еркебулан Сейдахмет, Артур Шушеначев (оба — «Кайрат»), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Рамазан Каримов, («Астана»);.

Резерв: Елжас Сарбай («Кайсар»), Гаврил Кан («Тараз»), Есен Жасанов («Актобе»), Георгий Захаренко («Шахтер»);.

Матч Северная Македония — Казахстан состоится 15 октября в Скопье. За пять дней до этого македонцы встретятся с черногорцами. Также 15 октября в шестой группы пройдут игры Черногория — Испания и Израиль — Фареры.

С шестью очками Испания лидирует в группе, опережая Казахстан за счет победы в личной встрече. По три балла у Северной Македонии, Израиля и Черногории, а Фареры очков пока не набирали.

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