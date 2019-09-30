Сейдахмет, Бахтияров и еще 21 игрок вызваны в молодежную сборную Казахстана на матч отбора на Евро-2021
Главный тренер молодежной сборной Казахстана Александр Москаленко огласил список футболистов, вызванных на гостевой матч с Северной Македонией.
Главный тренер молодежной сборной Казахстана Александр Москаленко огласил список футболистов, вызванных на гостевой матч с Северной Македонией.
Приглашение сбор получили 23 игрока. Среди них — полузащитник российского «Сочи» Акмаль Бахтияров, который оказался единственным представителем зарубежного чемпионата, и форвард «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет.
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);.
Защитники: Рауан Орынбасар («Жетысу»), Геворг Наджарян («Шахтер»), Динмухамед Кашкен («Астана»), Талгат Кусяпов («Каспий»), Нияз Шугаев («Шахтер»), Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»), Мади Айторе («Кайрат»);.
Полузащитники:
Нападающие: Еркебулан Сейдахмет, Артур Шушеначев (оба — «Кайрат»), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Рамазан Каримов, («Астана»);.
Резерв: Елжас Сарбай («Кайсар»), Гаврил Кан («Тараз»), Есен Жасанов («Актобе»), Георгий Захаренко («Шахтер»);.
Матч Северная Македония — Казахстан состоится 15 октября в Скопье. За пять дней до этого македонцы встретятся с черногорцами. Также 15 октября в шестой группы пройдут игры Черногория — Испания и Израиль — Фареры.
С шестью очками Испания лидирует в группе, опережая Казахстан за счет победы в личной встрече. По три балла у Северной Македонии, Израиля и Черногории, а Фареры очков пока не набирали.