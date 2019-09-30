Без Чалова, но с Жемалетдиновым: кого Черчесов вызвал в сборную

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Тренерский штаб сборной России по футболу, возглавляемый Станиславом Черчесовым, определился с окончательным составом команды на два ближайших отборочных матча чемпионата Европы — 2020 с командами Шотландии и Кипра.

Полный список из 25 игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);.

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);.

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

Первое, на что стоит обратить внимание в данной заявке, это на оставшуюся без изменений вратарскую линию. Как и на первую игру с шотландцами, а также на встречу со сборной Казахстана, тройку вратарей составили Гилерме, Джанаев и Лунев, где первый является на данный момент главным голкипером национальной команды. К слову, натурализованный бразилец не самым лучшим образом показал себя в матче на стадионе «Айрбокс» в Глазго: в моменте с пропущенным мячом он сыграл неудачно, отразив снаряд прямо на ногу Джону Макгинну, расстрелявшего уже пустые ворота сборной России. Впрочем, в игре с Казахстаном Гилерме «исправился» и сделал несколько важных и сложных сейвов, а российская команда выиграла со счетом 1:0.

Зная принципиальную позицию Черчесова в особенности в вопросе вратарской позиции, рассчитывать на какие-либо изменения не приходилось.

В итоге, как и ожидалось, в заявку так и не были включены голкипер «Спартака» Александр Максименко и его коллега по амплуа из «Краснодара» Матвей Сафонов, которые ранее были вызваны в состав молодежной сборной.

Вновь отправился в «молодежку» и форвард ЦСКА Федор Чалов. Ему при Черчесове пробиться в состав главной национальной команды крайне сложно, а сам наставник сборной уже утверждал, что Чалов попросту не подходит под его игровую модель.

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Не поменялось мнение тренера и после того, как международный портал 90min.com включил 21-летнего форварда в топ-7 лучших футболистов, выступающих за пределами пяти ведущих европейских чемпионатов. Компанию Чалову составили Рубен Диаш из «Бенфики», норвежец Эрлинг Холанн, Доминик Собослаи, выступающий за «Зальцбург», хорват Ловро Майер, игрок загребского «Динамо» Дани Ольмо и мексиканец Эдсон Альварес из «Аякса». Вместе с Максименко и Сафоновым россиянин будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с Польшей и Эстонией.

При этом без изменений состав сборной не остался. Так, дебютный вызов получил, например, полузащитник столичного «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. В текущем сезоне РПЛ он в десяти матчах забил один мяч, а также отметился тремя голевыми передачами. По словам главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина, вызов Жемалетдинова в сборную является справедливым решением Черчесова.

«Рад за Рифата. Во-первых, этот игрок начинал с нашей школы, во-вторых, он очень тяжело в “Локомотиве” проявлял себя, приходил и уходил. А сейчас для него это определенный стимул, он к этому стремился и хорошо работал. Тренеры сборной его заметили. На сегодняшний момент он достоин национальной команды. Можно его поздравить», — цитирует Семина «Чемпионат».

Пропали из заявки сразу четыре игрока, которые были вызваны на прошлый сбор — Роман Нойштедтер, Антон Миранчук, Руслан Камболов и Александр Ерохин. Вместо них помимо Жемалетдинова в состав попали Далер Кузяев, а также Дмитрий Чистяков.

Для 25-летнего защитника этот вызов также стал дебютным в его карьере.

В прошлом сезоне он представлял цвета «Тамбова», который тогда еще выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но после выхода «волков» в Премьер-лигу он команду покинул, подписав контракт с «Ростовом». При Валерии Карпине Чистякову удалось стать одним из лидеров клуба.

В текущем сезоне он провел все 11 матчей, причем каждый раз выходил на поле с первых минут. По количеству точных отборов и перехватов он является одним из лучших во всем чемпионате, а известный портал Whoscored.com и вовсе дает ему самую высокую оценку среди всех защитников первенства.

Сборная России 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» примет команду Шотландии, а 13 октября выступит в Никосии в матче против Кипра. После шести матчей подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, отставая от лидирующих бельгийцев на три очка и имея в своем активе 15 баллов.

Андрей Сенченко