Робертсон вошел в состав сборной Шотландии на матч с командой России

Сборная Шотландии сыграет с командой Станислава Черчесова 10 октября в Москве, а тремя днями позже примет в Глазго сборную Сан-Марино.

После шести туров сборная Шотландии занимает пятое место в группе I, имея в своем активе шесть очков. На первой строчке располагается команда Бельгии (18 баллов), далее следуют сборные России (15), Казахстана и Кипра (по 7), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).