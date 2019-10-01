Робертсон вошел в состав сборной Шотландии на матч с командой России
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вызван в сборную Шотландии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд России и
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вызван в сборную Шотландии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд России и
Сборная Шотландии сыграет с командой Станислава Черчесова 10 октября в Москве, а тремя днями позже примет в Глазго сборную
Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни пропустит обе встречи
Полностью состав шотландской команды выглядит следующим образом:
вратари — Крэйг Макгилливрэй («Портсмут», Англия), Дэвид Маршалл («Уиган», Англия), Джон Маклафлин («Сандерленд», Англия);.
защитники — Лиам Купер («Лидс», Англия), Майкл Девлин («Абердин»), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Чарли Малгрю («Уиган», Англия), Стивен О’Доннелл («Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей», Англия), Робертсон («Ливерпуль», Англия), Грег Тэйлор («Селтик»);.
полузащитники — Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед», Англия), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактоминэй («Манчестер Юнайтед», Англия), Роберт Снодграсс («Вест Хэм», Англия);.
нападающие — Оливер Бёрк («Алавес», Испания), Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрэйзер («Борнмут», Англия), Оли Макберни («Шеффилд Юнайтед», Англия), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити», США), Лоуренс Шенкленд («Данди Юнайтед»).
После шести туров сборная Шотландии занимает пятое место в группе I, имея в своем активе шесть очков. На первой строчке располагается команда Бельгии (18 баллов), далее следуют сборные России (15), Казахстана и Кипра (по 7), замыкает таблицу команда