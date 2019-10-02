Травма не помешает футболисту Смолову отправиться в расположение сборной России

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Вызванный в сборную России Смолов получил повреждение 1 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетико» (0:2). В среду пресс-служба клуба сообщила о том, что форвард повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии. Кроме того, во встрече с командой из Мадрида травму мышц задней поверхности бедра получил атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов, впервые в карьере получивший приглашение в национальную команду.

Ближайший матч «Локомотив» проведет 6 октября в Москве. Соперником железнодорожников по игре 12-го тура чемпионата России станет тульский «Арсенал». Игра начнется в 14:00 мск.

«У Смолова небольшое растяжение, — сказал Брейдо. — По матчу с “Арсеналом” нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней. В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать. Вполне возможно, это коснется матча с “Арсеналом”, это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой».

«На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата», — добавил директор по связям с общественностью московского клуба.