Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Генк
Наполи
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Славия Пр
Боруссия Д
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Зенит
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Челси
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
17:38 (мск), источник: ТАСС

Травма не помешает футболисту Смолову отправиться в расположение сборной России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов сможет отправиться в расположение национальной команды России на сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.

Наверх
Источник: Reuters

Вызванный в сборную России Смолов получил повреждение 1 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетико» (0:2). В среду пресс-служба клуба сообщила о том, что форвард повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии. Кроме того, во встрече с командой из Мадрида травму мышц задней поверхности бедра получил атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов, впервые в карьере получивший приглашение в национальную команду.

Ближайший матч «Локомотив» проведет 6 октября в Москве. Соперником железнодорожников по игре 12-го тура чемпионата России станет тульский «Арсенал». Игра начнется в 14:00 мск.

«У Смолова небольшое растяжение, — сказал Брейдо. — По матчу с “Арсеналом” нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней. В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать. Вполне возможно, это коснется матча с “Арсеналом”, это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой».

«На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата», — добавил директор по связям с общественностью московского клуба.

Сборная России начнет подготовку к октябрьским матчам квалификации Евро-2020 6 октября. Матч против команды Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». 13 октября национальная команда в Никосии сыграет со сборной Кипра.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Испанцы нас задавили»: «Локо» смирился с третьим местом?
Трехкратная чемпионка ОИ Кузьмина объявила о завершении карьеры
Шведский биатлонист призвал отстранить всех российских атлетов
Медведева против Турсынбаевой, Орсер против Тутберидзе в Шанхае
Сын Шевченко — звезда «Челси» и, возможно, будущий игрок Англии
«Ак Барс» принимает СКА в чемпионате КХЛ (трансляция)
Washington Post: Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь