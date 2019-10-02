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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крал получил вызов в сборную Чехии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил приглашение в национальную команду Чехии для подготовки к очередным матчам, сообщает официальный сайт красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

11 октября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 чехи примут в Праге лидера своей группы — Англию. Встреча пройдет на стадионе «Славии» (бывшего клуба Крала) и станет для сборной Чехии во многом определяющей: после пяти матчей команда занимает второе место в группе, на одно очко опережая Косово.

14 октября чехи проведут товарищеский матч с Северной Ирландией. Игра также пройдет в Праге.

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