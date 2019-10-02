Крал получил вызов в сборную Чехии

11 октября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 чехи примут в Праге лидера своей группы — Англию. Встреча пройдет на стадионе «Славии» (бывшего клуба Крала) и станет для сборной Чехии во многом определяющей: после пяти матчей команда занимает второе место в группе, на одно очко опережая Косово.