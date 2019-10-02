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22:22 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские футболистки проиграли со счетом 0:14 на старте отбора на чемпионат Европы

Казахстанские футболистки разгромно проиграли команде Испании на старте отбора на чемпионат Европы среди игроков до 19 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: kff.kz

Встреча состоялась в столице Исландии — Рейкьявике и завершилась со счетом 14:0. Причем в первом тайме в течении 14 минут испанки отправили в ворота Казахстана пять мячей, а завершили первый тайм со счетом 6:0.

Также в этой группе выступают Исландия и Греция. Следующий матч сборная Казахстана проведет 5 октября против Исландии, а затем 8-го числа сыграет с Грецией.

Евро-2020. Отборочные
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Казахстанские футболистки проиграли со счетом 0:14 на старте отбора на чемпионат Европы
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