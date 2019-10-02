Казахстанские футболистки проиграли со счетом 0:14 на старте отбора на чемпионат Европы
Казахстанские футболистки разгромно проиграли команде Испании на старте отбора на чемпионат Европы среди игроков до 19 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские футболистки разгромно проиграли команде Испании на старте отбора на чемпионат Европы среди игроков до 19 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в столице Исландии — Рейкьявике и завершилась со счетом 14:0. Причем в первом тайме в течении 14 минут испанки отправили в ворота Казахстана пять мячей, а завершили первый тайм со счетом 6:0.
Также в этой группе выступают Исландия и Греция. Следующий матч сборная Казахстана проведет 5 октября против Исландии, а затем 8-го числа сыграет с Грецией.