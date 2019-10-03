Хавбек сборной России Роман Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»

Повреждение Зобнина носит мышечный характер. Сроки восстановления футболиста станут ясны после дополнительного обследования. В понедельник полузащитник был вызван в состав сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.

В составе национальной команды Зобнин провел 25 матчей. Сборная России примет шотландцев 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», тремя днями позже команда Станислава Черчесова сыграет с киприотами в Никосии.