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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хавбек сборной России Роман Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»

ЕВРО-2020. Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение во время тренировки «красно-белых», сообщается на официальном сайте столичного клуба.

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Повреждение Зобнина носит мышечный характер. Сроки восстановления футболиста станут ясны после дополнительного обследования. В понедельник полузащитник был вызван в состав сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.

В составе национальной команды Зобнин провел 25 матчей. Сборная России примет шотландцев 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», тремя днями позже команда Станислава Черчесова сыграет с киприотами в Никосии.

После шести туров сборная России занимает второе место в группе I, имея в своем активе 15 очков и уступая три балла бельгийцам. Далее следуют сборные Казахстана и Кипра (по 7 очков), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

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