Белоруски проиграли норвежкам в квалификации женского чемпионата Европы по футболу
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси потерпели первое поражение в отборочном турнире чемпионата Европы — 2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси потерпели первое поражение в отборочном турнире чемпионата Европы — 2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на поле «Борисов-Арены» подопечные Юрия Малеева во втором туре соревнований в квалификационной группе С уступили одной из сильнейших команд мира Норвегии со счетом 1:6. На 18-й минуте Анастасия Щербаченя вывела белорусскую сборную вперед, а затем гостьи полностью завладели инициативой и одержали уверенную победу.
На старте нынешнего отборочного цикла норвежки разгромили в гостях команду Северной Ирландии со счетом 6:0, а белоруски с таким же результатом обыграли в Борисове сборную Фарерских островов.
Положение в группе С сейчас таково: Норвегия — 6 очков (2 матча), Уэльс — 4 (2), Беларусь — 3 (2), Северная Ирландия — 1 (2), Фарерские острова — 0 (2).
В этом году белоруски проведут еще один домашний матч — 8 октября с командой Уэльса. Остальные поединки отборочного цикла сборная Беларуси сыграет в 2020 году: с Северной Ирландией 14 апреля (дома) и 5 июня (в гостях), 9 июня с Уэльсом (в гостях), 18 сентября с Норвегией (в гостях), 22 сентября с Фарерами (в гостях).
По итогам группового этапа напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах