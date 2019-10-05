Манчини назвал расширенный состав сборной Италии
Сборная Италии огласила расширенный состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна. Главный тренер Роберто Манчини включил в список 4 вратарей и 22 полевых игрока.
Сборная Италии огласила расширенный состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна. Главный тренер Роберто Манчини включил в список 4 вратарей и 22 полевых игрока.
Матч Италия — Греция пройдет 12 октября в Риме, Лихтенштейн — Италия — 15 октября в Вадуце.