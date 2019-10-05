Минимальная стоимость билета на футбольный матч Россия — Бельгия составит 600 рублей

Источник: РИА "Новости"

На часть секторов стадиона «Санкт-Петербург», где состоится игра, продажа билетов на данный момент закрыта. Сборная России проведет матч с командой Бельгии 16 ноября (начало — 20:00 мск). В первом матче российские футболисты на выезде уступили бельгийцам со счетом 0:3. 10 октября россияне встретятся с шотландцами на стадионе «Лужники» в Москве.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после шести матчей 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7). Сборная Кипра идет четвертой (7), пятое место занимают шотландцы (6), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).