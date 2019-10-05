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11:18 (мск), источник: ТАСС

Минимальная стоимость билета на футбольный матч Россия — Бельгия составит 600 рублей

ТАСС, 5 октября. Стоимость билетов на матч между сборными России и Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года составляет от 600 до 3500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

На часть секторов стадиона «Санкт-Петербург», где состоится игра, продажа билетов на данный момент закрыта. Сборная России проведет матч с командой Бельгии 16 ноября (начало — 20:00 мск). В первом матче российские футболисты на выезде уступили бельгийцам со счетом 0:3. 10 октября россияне встретятся с шотландцами на стадионе «Лужники» в Москве.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после шести матчей 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7). Сборная Кипра идет четвертой (7), пятое место занимают шотландцы (6), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).

Вместимость стадиона «Санкт-Петербург» составляет 62 315 зрителей. На арене состоялись семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года.

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