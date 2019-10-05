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10Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские футболистки проиграли второй подряд матч со счетом 0:10 в отборе на Евро-2020

Женская сборная Казахстана по футболу (до 17 лет) проиграла Венгрии в стартовом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча девятой группы завершилась со счетом 0:10. Венгерки на четвертой минуте забили первый гол, на пятой вели 2:0, а к перерыву — 6:0. Из десяти мячей два оказались автоголами.

Ранее сборная Казахстана проиграла со счетом 0:10 Польше. В последнем матче казахстанки 8 октября в 16:30 по времени Нур-Султана встретятся с Болгарией.

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