Казахстанские футболистки проиграли второй подряд матч со счетом 0:10 в отборе на Евро-2020
Женская сборная Казахстана по футболу (до 17 лет) проиграла Венгрии в стартовом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Женская сборная Казахстана по футболу (до 17 лет) проиграла Венгрии в стартовом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча девятой группы завершилась со счетом 0:10. Венгерки на четвертой минуте забили первый гол, на пятой вели 2:0, а к перерыву — 6:0. Из десяти мячей два оказались автоголами.
Ранее сборная Казахстана проиграла со счетом 0:10 Польше. В последнем матче казахстанки 8 октября в 16:30 по времени