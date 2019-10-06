Черчесов нашел замену травмированному Смолову в сборной России

22-летний Соболев присоединится к футболистам, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Шотландией и Кипром.

4 октября британский The Sun сообщил об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед». На счету Соболева восемь мячей и три результативные передачи в 11 матчах РПЛ. Он лидирует в споре бомбардиров, имея в активе 10 голов после 12 матчей.