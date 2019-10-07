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12:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу готовится к матчу отбора ЧЕ-2020 с шотландцами в полном составе

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России в полном составе готовится к отборочному матчу чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Шотландии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 10 октября на стадионе «Лужники». 13 октября сборная России на выезде сыграет с командой Кипра.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 30 сентября огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к играм. Позднее вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова («Локомотив»), Романа Зобнина («Спартак») и Федора Смолова («Локомотив») в расположение сборной были вызваны Владислав Игнатьев («Локомотив»), Павел Могилевец («Рубин») и Александр Соболев («Крылья Советов»). Для 22-летнего Соболева вызов в сборную стал первым в карьере, также впервые в национальную команду были вызваны 25-летний защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков и 23-летний Жемалетдинов.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии — шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.

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