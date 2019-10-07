Сборная России по футболу готовится к матчу отбора ЧЕ-2020 с шотландцами в полном составе

Встреча пройдет 10 октября на стадионе «Лужники». 13 октября сборная России на выезде сыграет с командой Кипра.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 30 сентября огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к играм. Позднее вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова («Локомотив»), Романа Зобнина («Спартак») и Федора Смолова («Локомотив») в расположение сборной были вызваны Владислав Игнатьев («Локомотив»), Павел Могилевец («Рубин») и Александр Соболев («Крылья Советов»). Для 22-летнего Соболева вызов в сборную стал первым в карьере, также впервые в национальную команду были вызваны 25-летний защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков и 23-летний Жемалетдинов.
После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии — шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.