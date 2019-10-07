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15:48 (мск), источник: БЕЛТА

Назван окончательный состав сборной Беларуси по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020 в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал окончательный состав на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 с командами Эстонии (10 октября) и Нидерландов (13 октября), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

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Источник: Reuters

Сбор национальной команды продлится с 7 по 13 октября. В окончательный список включены 23 футболиста:

вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь»);.

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»);.

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба — «Минск»);.

нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия). -0-

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