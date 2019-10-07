Назван окончательный состав сборной Беларуси по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020 в Минске

Сбор национальной команды продлится с 7 по 13 октября. В окончательный список включены 23 футболиста:
вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь»);.
защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»);.
полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба — «Минск»);.
нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия). -0-