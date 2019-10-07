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16:02 (мск), источник: ТАСС

Более 45 тыс. билетов продано на отборочный матч ЧЕ-2020 по футболу Россия — Шотландия

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Шотландии приобрели более 45 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Эта встреча станет для национальной команды первой на главном стадионе чемпионата мира 2018 года после завершения турнира. В последний раз сборная под руководством Станислава Черчесова играла на этом стадионе 1 июля прошлого года и победила команду Испании в 1/8 финала мирового первенства (1:1, 4:3 — по пенальти).

«Билеты продаются очень активно. На данный момент реализовано более 45 тыс. билетов», — сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

«Лужники» были реконструированы перед чемпионатом мира 2018 года, после чего их вместимость стала составлять 81 тыс. человек. Во время мирового первенства на стадионе прошли семь встреч, в том числе матч открытия, игры 1/8 и ½ финала, а также финал турнира.

Турнирное положение сборной России в отборе на ЧЕ-2020

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место после шести туров, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.

Для того, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы уже в следующем туре, ей нужно обыграть шотландцев 10 октября, а также рассчитывать на то, что команды Казахстана и Кипра сыграют вничью.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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