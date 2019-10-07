Сборная Казахстана начала подготовку к матчам с Бельгией и Кипром
Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к домашним матчам с Кипром и Бельгией в отборочном цикле Евро-2020, сообщает официальный сайт КФФ.
Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к домашним матчам с Кипром и Бельгией в отборочном цикле Евро-2020, сообщает официальный сайт КФФ.
Команда собралась в
Тренировку сборной посетил 11-летний Али Турганбеков, который родился без ног и получил прозвище «Казахстанский Ник Вуйчич». Мальчик уже встречался со многими звездами футболами, а в августе участвовал в церемонии награждения «Ливерпуля» и «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября и стартует в 20:00 по времени
В группе I с 18 очками лидирует Бельгия. Второй с 15 баллами идет Россия. Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а