Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.10
Торино
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
6.10
Айнтрахт Ф
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
6.10
Реал Сосьедад
Хетафе
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Интер
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
6.10
Барселона
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
6.10
Сент-Этьен
Лион
10
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана начала подготовку к матчам с Бельгией и Кипром

Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к домашним матчам с Кипром и Бельгией в отборочном цикле Евро-2020, сообщает официальный сайт КФФ.

Наверх

Команда собралась в Нур-Султане и провела первую тренировку под руководством Михала Билека. Занятие носило восстановительный характер.

Тренировку сборной посетил 11-летний Али Турганбеков, который родился без ног и получил прозвище «Казахстанский Ник Вуйчич». Мальчик уже встречался со многими звездами футболами, а в августе участвовал в церемонии награждения «Ливерпуля» и «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

Матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября и стартует в 20:00 по времени Нур-Султана, а через три дня команда Билека в 19:00 начнет игру с Кипром. Обе встречи состоятся на «Астана Арене».

В группе I с 18 очками лидирует Бельгия. Второй с 15 баллами идет Россия. Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а Сан-Марино проиграл все шесть матчей с общим счетом 0:28.

Кипр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
Без двух Олимпиад? Какой удар по России готовит WADA
AS: «Барселона» должна за трансферы футболистов более € 260 млн
СМИ: Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября
Дзюба и мальчик с прической Ибрагимовича. Сборная готовится
Узбекский боец ММА умер после поединка в Грозном
Бурдасов дебютирует за СКА в игре против «Спартака» (трансляция)
СЭ: Луческу ведет переговоры с «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь