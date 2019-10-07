Сборная Казахстана начала подготовку к матчам с Бельгией и Кипром

Команда собралась в Нур-Султане и провела первую тренировку под руководством Михала Билека. Занятие носило восстановительный характер.

Тренировку сборной посетил 11-летний Али Турганбеков, который родился без ног и получил прозвище «Казахстанский Ник Вуйчич». Мальчик уже встречался со многими звездами футболами, а в августе участвовал в церемонии награждения «Ливерпуля» и «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

Матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября и стартует в 20:00 по времени Нур-Султана, а через три дня команда Билека в 19:00 начнет игру с Кипром. Обе встречи состоятся на «Астана Арене».