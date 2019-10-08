Вратарь лучшей сборной мира восстановился и готов сыграть с Казахстаном в отборе на Евро-2020

«Восстановился и готов продолжить тренировки со сборной. Спасибо всем болельщикам за поддержку», — написал вратарь в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Куртуа может пропустить эту игру из-за проблем со здоровьем. У голкипера был диагностирован острый гастроэнтерит, из-за чего он был заменен в перерыве матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге».