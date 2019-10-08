Вратарь лучшей сборной мира восстановился и готов сыграть с Казахстаном в отборе на Евро-2020
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа присоединился к сборной Бельгии по футболу перед матчем с Казахстаном в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа присоединился к сборной Бельгии по футболу перед матчем с Казахстаном в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.
«Восстановился и готов продолжить тренировки со сборной. Спасибо всем болельщикам за поддержку», — написал вратарь в своем твиттере.
Напомним, что матч Казахстан — Бельгия состоится 13 октября на «Астана-Арене».
Ранее сообщалось, что Куртуа может пропустить эту игру