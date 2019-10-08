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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь лучшей сборной мира восстановился и готов сыграть с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа присоединился к сборной Бельгии по футболу перед матчем с Казахстаном в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

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Источник: Reuters

«Восстановился и готов продолжить тренировки со сборной. Спасибо всем болельщикам за поддержку», — написал вратарь в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что матч Казахстан — Бельгия состоится 13 октября на «Астана-Арене».

Ранее сообщалось, что Куртуа может пропустить эту игру из-за проблем со здоровьем. У голкипера был диагностирован острый гастроэнтерит, из-за чего он был заменен в перерыве матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге».

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