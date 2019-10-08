Сборная России по футболу продолжает готовиться к матчу с шотландцами в полном составе

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Встреча пройдет 10 октября на стадионе «Лужники». 13 октября сборная России на выезде сыграет с командой Кипра.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 10.10.2019, 21:45 Россия - Шотландия -

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 30 сентября огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к играм. Позднее вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова («Локомотив»), Романа Зобнина («Спартак») и Федора Смолова («Локомотив») в расположение сборной были вызваны Владислав Игнатьев («Локомотив»), Павел Могилевец («Рубин») и Александр Соболев («Крылья Советов»). Для 22-летнего Соболева вызов в сборную стал первым в карьере, также впервые в национальную команду были вызваны 25-летний защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков и 23-летний Жемалетдинов.

Сборная России начала готовиться к ближайшим матчам 6 октября, а днем позже провела восстановительную тренировку. Единственным игроком, который работал по индивидуальной программе, был полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.