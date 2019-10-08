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11:58 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу продолжает готовиться к матчу с шотландцами в полном составе

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе продолжает подготовку к матчу отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Встреча пройдет 10 октября на стадионе «Лужники». 13 октября сборная России на выезде сыграет с командой Кипра.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 10.10.2019, 21:45

Россия-Шотландия-

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 30 сентября огласил список из 25 футболистов, приглашенных на сбор национальной команды для подготовки к играм. Позднее вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова («Локомотив»), Романа Зобнина («Спартак») и Федора Смолова («Локомотив») в расположение сборной были вызваны Владислав Игнатьев («Локомотив»), Павел Могилевец («Рубин») и Александр Соболев («Крылья Советов»). Для 22-летнего Соболева вызов в сборную стал первым в карьере, также впервые в национальную команду были вызваны 25-летний защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков и 23-летний Жемалетдинов.

Сборная России начала готовиться к ближайшим матчам 6 октября, а днем позже провела восстановительную тренировку. Единственным игроком, который работал по индивидуальной программе, был полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

После шести матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 15 очков, лидирует команда Бельгии (18 очков). В активе команд Казахстана и Кипра по семь очков, Шотландии — шесть, сборная Сан-Марино очков в активе не имеет. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие команды группы.

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