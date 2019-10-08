Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами с Кипром и Бельгией
Защитники Юрий Логвиненко («Астана») и Нуралы Алип («Кайрат») покинули расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт КФФ.
Защитники Юрий Логвиненко («Астана») и Нуралы Алип («Кайрат») покинули расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт КФФ.
Оба игрока не помогут команде Михала Билека
Вместо них в сборную вызваны игроки «Тобола» — Дмитрий Мирошниченко и Виктор Дмитренко.
Матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября и стартует в 20:00 по времени
Обе встречи состоятся на «Астана Арене». В группе I с 18 очками лидирует Бельгия. Второй с 15 баллами идет Россия.
Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а