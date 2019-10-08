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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами с Кипром и Бельгией

Защитники Юрий Логвиненко («Астана») и Нуралы Алип («Кайрат») покинули расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт КФФ.

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Источник: Reuters

Оба игрока не помогут команде Михала Билека из-за травм в предстоящих матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Кипра и Бельгии.

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Вместо них в сборную вызваны игроки «Тобола» — Дмитрий Мирошниченко и Виктор Дмитренко.

Матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября и стартует в 20:00 по времени Нур-Султана, а через три дня команда Билека в 19:00 начнет игру с Бельгией.

Обе встречи состоятся на «Астана Арене». В группе I с 18 очками лидирует Бельгия. Второй с 15 баллами идет Россия.

Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а Сан-Марино проиграл все шесть матчей с общим счетом 0:28.

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