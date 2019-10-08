Футболистов «Кайрата» исключили из молодежной сборной Казахстана
Полузащитник «Кайрата» Рамазан Оразов и нападающий алматинского клуба Вячеслав Швырев покинули молодежную сборную Казахстана
Полузащитник «Кайрата» Рамазан Оразов и нападающий алматинского клуба Вячеслав Швырев покинули молодежную сборную Казахстана
Вместо них в команду вызваны хавбек «Иртыша» Арман Кенесов и форвард «Шахтера» Георгий Захаренко.
Что именно нарушили Оразов и Швырев, пока не уточняется.
Сейчас сборная Казахстана готовится к гостевому матчу с Северной Македонией. Эта игра пройдет 15 октября и начнется в 21:30 по времени
В активе 21-летнего Оразова — два матча и одна желтая карточка в текущем отборе, а 18-летний Швырев забил один гол в двух играх.
С шестью очками Испания лидирует в группе, опережая Казахстан за счет победы в личной встрече.
По три балла у Северной Македонии, Израиля и Черногории, а Фареры очков пока не набирали.