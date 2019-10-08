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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистов «Кайрата» исключили из молодежной сборной Казахстана

Полузащитник «Кайрата» Рамазан Оразов и нападающий алматинского клуба Вячеслав Швырев покинули молодежную сборную Казахстана из-за дисциплинарного нарушения, сообщает официальный сайт КФФ.

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Вместо них в команду вызваны хавбек «Иртыша» Арман Кенесов и форвард «Шахтера» Георгий Захаренко.

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Что именно нарушили Оразов и Швырев, пока не уточняется.

Сейчас сборная Казахстана готовится к гостевому матчу с Северной Македонией. Эта игра пройдет 15 октября и начнется в 21:30 по времени Нур-Султана.

В активе 21-летнего Оразова — два матча и одна желтая карточка в текущем отборе, а 18-летний Швырев забил один гол в двух играх.

С шестью очками Испания лидирует в группе, опережая Казахстан за счет победы в личной встрече.

По три балла у Северной Македонии, Израиля и Черногории, а Фареры очков пока не набирали.

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