«Необходимо набирать очки». Кипрский комментатор высказался о матче отбора на Евро-2020 с Казахстаном

«Казахстан и Шотландия — это наши главные соперники. Сейчас о выходе из группы можно забыть, но побороться за лучшее место при посеве реально. Я думаю, что необходимо набирать очки, даже в выездных матчах. Впереди непростая игра с Казахстаном, но шансы на победу имеются. Самое важное, использовать свои моменты и надежнее сыграть в обороне. Казахстанские футболисты будут стремиться к победе для своих болельщиков. Этот фактор можно использовать для достижения результата», — отметил Габриелидес.
Матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября и стартует в 20:00 по времени Нур-Султана, а через три дня команда Билека в 19:00 начнет игру с Бельгией. Обе встречи состоятся на «Астана Арене».
В группе I с 18 очками лидирует Бельгия. Второй с 15 баллами идет Россия. Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а Сан-Марино проиграл все шесть матчей с общим счетом 0:28.