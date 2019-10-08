«Необходимо набирать очки». Кипрский комментатор высказался о матче отбора на Евро-2020 с Казахстаном

«Казахстан и Шотландия — это наши главные соперники. Сейчас о выходе из группы можно забыть, но побороться за лучшее место при посеве реально. Я думаю, что необходимо набирать очки, даже в выездных матчах. Впереди непростая игра с Казахстаном, но шансы на победу имеются. Самое важное, использовать свои моменты и надежнее сыграть в обороне. Казахстанские футболисты будут стремиться к победе для своих болельщиков. Этот фактор можно использовать для достижения результата», — отметил Габриелидес.