Белорусские футболистки заняли третье место в квалификационном турнире юниорского ЧЕ

Подопечные Эдуарда Деменковца с самого начала завладели инициативой, на 13-й минуте открыв счет в матче. Отличилась полузащитница Анастасия Сидорчук, в последствии ставшая автором дубля. На 31-й минуте Дарья Татарин увеличила счет до 2:0. После перерыва дважды ворота команды Юлии Панайоту поразила Виктория Тихан. Автором пятого мяча стала Кристина Тиховодова.

В параллельном матче группы 11 англичанки в гостях обыграли сербских футболисток со счетом 6:0.