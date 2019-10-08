Белорусские футболистки заняли третье место в квалификационном турнире юниорского ЧЕ

Подопечные Эдуарда Деменковца с самого начала завладели инициативой, на 13-й минуте открыв счет в матче. Отличилась полузащитница Анастасия Сидорчук, в последствии ставшая автором дубля. На 31-й минуте Дарья Татарин увеличила счет до 2:0. После перерыва дважды ворота команды Юлии Панайоту поразила Виктория Тихан. Автором пятого мяча стала Кристина Тиховодова.
В параллельном матче группы 11 англичанки в гостях обыграли сербских футболисток со счетом 6:0.
На старте нынешнего отборочного цикла белоруски сначала уступили сербкам — 1:4, а затем англичанкам — 0:3. Итоговое положение в группе 11: Англия — 9 очков (3 матча), Сербия — 6 (3), Беларусь — 3 (3), Кипр — 0 (3). В финальный раунд чемпионата Европы проходят по две лучшие команды отборочных групп.