Белоруски проиграли валлийкам в квалификации женского чемпионата Европы по футболу

Матч большую часть времени проходил в равной борьбе, белоруски практически ни в чем не уступали соперницам. Но в итоге после углового полузащитницы Рэйчел Роув победу праздновали валлийки. Попытки хозяек поля отыграться ни к чему не привели.

Остальные поединки отборочного цикла женская сборная Беларуси сыграет в 2020 году: с Северной Ирландией 14 апреля (дома) и 5 июня (в гостях), 9 июня с Уэльсом (в гостях), 18 сентября с Норвегией (в гостях), 22 сентября с Фарерами (в гостях).