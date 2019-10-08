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21:59 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски проиграли валлийкам в квалификации женского чемпионата Европы по футболу

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси в домашней встрече отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 потерпели поражение от сборной Уэльса со счетом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч большую часть времени проходил в равной борьбе, белоруски практически ни в чем не уступали соперницам. Но в итоге после углового полузащитницы Рэйчел Роув победу праздновали валлийки. Попытки хозяек поля отыграться ни к чему не привели.

Остальные поединки отборочного цикла женская сборная Беларуси сыграет в 2020 году: с Северной Ирландией 14 апреля (дома) и 5 июня (в гостях), 9 июня с Уэльсом (в гостях), 18 сентября с Норвегией (в гостях), 22 сентября с Фарерами (в гостях).

По итогам группового этапа напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих квалификационных группах. Финальная часть 13-го по счету женского Евро пройдет на аренах Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Футболистки сборной Беларуси еще ни разу не пробивались в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.

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