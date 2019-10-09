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12:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мбаппе не сыграет со сборными Исландии и Турции в квалификации ЕВРО

ЕВРО-2020. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит ближайшие матчи своей команды в квалификации ЕВРО-2020.

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Источник: Спорт РИА Новости

Французы в пятницу встретятся в Рейкьявике с командой Исландии, а в понедельник примут на своем поле сборную Турции.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции, Мбаппе получил повреждение, из-за которого будет вынужден покинуть расположение национальной команды. Вместо форварда «ПСЖ» тренерский штаб французской сборной вызвал нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.

Сборная Франции набрала 15 очков и занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям команде Турции и на три балла опережая исландцев.

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