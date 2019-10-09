Мбаппе не сыграет со сборными Исландии и Турции в квалификации ЕВРО
ЕВРО-2020. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит ближайшие матчи своей команды в квалификации ЕВРО-2020.
ЕВРО-2020. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит ближайшие матчи своей команды в квалификации ЕВРО-2020.
Французы в пятницу встретятся в Рейкьявике с командой Исландии, а в понедельник примут на своем поле сборную Турции.
Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции, Мбаппе получил повреждение,
Сборная Франции набрала 15 очков и занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям команде Турции и на три балла опережая исландцев.