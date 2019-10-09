Мбаппе не сыграет со сборными Исландии и Турции в квалификации ЕВРО

Источник: Спорт РИА Новости

Французы в пятницу встретятся в Рейкьявике с командой Исландии, а в понедельник примут на своем поле сборную Турции.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции, Мбаппе получил повреждение, из-за которого будет вынужден покинуть расположение национальной команды. Вместо форварда «ПСЖ» тренерский штаб французской сборной вызвал нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.