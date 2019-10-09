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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трофей чемпионата Европы-2020 будет выставлен в Нижнем Новгороде 11 октября

ЕВРО-2020. Трофей чемпионата Европы по футболу 2020 года будет выставлен на обозрение болельщиков в Нижнем Новгороде во время форума «Россия — спортивная держава», сообщается в релизе пресс-службы оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября. Кубок Европы будет выставлен на стенде, посвященном победе сборной СССР на первом чемпионате Европы 1960 года, истории турнира, а также грядущим матчам ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

«Экспозиция в рамках форума “Россия — спортивная держава” будет открыта для всех желающих 11 октября, и любой сможет увидеть Кубок Европы в этот день с 9:00 до 17:00 мск по адресу: ул. Бетанкура, 1а, зона павильонов форума у стадиона “Нижний Новгород”, стенд оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (А420)», — сообщается в релизе.

Матчи финальной части ЕВРО-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. Город на Неве примет три матча группового этапа и одну из встреч ¼ финала.

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