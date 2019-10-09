Фернандес тренируется в общей группе перед матчем с шотландцами
ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. Футболист сборной России Марио Фернандес тренируется в общей группе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии.
ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. Футболист сборной России Марио Фернандес тренируется в общей группе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии.
Сборная России продолжает подготовку на базе в подмосковном Новогорске. Во вторник Фернандес провел занятие под контролем физиотерапевта. На тренировке в среду защитник разминается наравне с остальными футболистами национальной команды.
Сборная России в четверг, 10 октября, примет шотландцев в московских «Лужниках», а в воскресенье, 13 октября, сыграет с киприотами в Никосии.