Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Бахрейн
Азербайджан
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Аргентина
Футбол. Сборные
10.10
Бразилия
Сенегал
Футбол. Сборные
10.10
Таиланд
Конго
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Казахстан
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Беларусь
Эстония
Все события
Фоторепортажи
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фернандес тренируется в общей группе перед матчем с шотландцами

ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. Футболист сборной России Марио Фернандес тренируется в общей группе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России продолжает подготовку на базе в подмосковном Новогорске. Во вторник Фернандес провел занятие под контролем физиотерапевта. На тренировке в среду защитник разминается наравне с остальными футболистами национальной команды.

Сборная России в четверг, 10 октября, примет шотландцев в московских «Лужниках», а в воскресенье, 13 октября, сыграет с киприотами в Никосии.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шотландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 18-летний россиянин уложил на лед огромного канадца (видео)
Самые длинные ноги мира: российская красотка променяла баскетбол на подиум
«Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина
Федор Емельяненко заявил, что завершит карьеру через три боя
Кузнецов отсидел дисквалификацию за кокаин и уже забивает в НХЛ
Три очка Ковальчука принесли «Лос-Анджелесу» победу (видео)
Волейболисты сборной России проиграли в матче Кубка мира
Месси: Был удивлен интервью Пике, я бы так не стал поступать
Сборная России проиграла со счетом 0:61 на Кубке мира по регби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь