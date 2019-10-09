«Зайнутдинов может не сыграть…». Тренер сборной Казахстана — о травмах, Меркеле и Кипре в отборе на Евро-2020

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— Как вы объясните отсутствие Муртазаева в сборной. И почему получили вызов Зайнутдинов и Хижниченко, которые не играли в своих клубах?

— Вы посмотрите, по какой схеме играет «Астана», а по какой — сборная. Мы играем в три защитника. Что касается других игроков, то травмы получили Щеткин и Аимбетов.

Хижниченко мы знаем, и он по манере игры похож на Щеткина. Зайнутдинова мы всегда держали в уме — он был в заявке, а в последних играх вышел на поле.

— Набрал ли Зайнутдинов оптимальную форму?

— Он получил травму перед сбором, а сейчас вышел на поле и забил гол. Что сейчас? У него есть небольшие проблемы. Не знаем, сыграет ли он завтра.

— Почему не приглашен Нарзильдаев?

— В расширенном списке он есть. Забил гол в Кубке Казахстана. Мы следим за ним.

— Сможет ли Казахстан с Кипром сыграть первым номером?

— Я не хотел бы говорить, что мы играли вторым номером, например, с Шотландией, когда мы выиграли. Мы хотим завтра выиграть и закрепиться на третьем месте.

— Когда решится ситуация с Меркелем?

— У него проблемы, как и говорили ранее.

— Сможем ли обновить рекорд по очкам в отборе? Сейчас у нас семь очков, а было и девять.

— Мы не смотрим на очки. Но хотим, чтобы три очка остались дома. Вы сказали, что у нас три матча. Это не так — осталось четыре встречи.

Поделился мнением и защитник сборной Казахстана Сергей Малый. По словам игрока обороны, у них нет недооценки соперника.

— Я думаю, что мы не можем недооценивать соперника. Мы готовимся серьезно. Что касается травмированных, то это Юрий Логвиненко и Нуралы Алип, которые занимаются отдельно, — заметил Малый.

— Будете играть с экономией сил, ведь в следующем матче играете с Бельгией?

— Мы, как футболисты, не будем экономить силы. А тактически это тренерская задача. Кто выходит на игру, тот выкладывается на 100 процентов.

— С кем больше мотивации играть? С Кипром ведь больше шансов?

— Игра за сборную не делятся на топ-игры. Конечно, играть против первого номера рейтинга — это приятно, но ты испытываешь удовольствие от победы над любой командой. Любое очко приносит радость. Никто проигрывать не хочет.

Соперник очень серьезный. И какое бы место они в рейтинге ни занимали, они играют хорошо. Играют в силовой футбол. Мы приложим все силы для победы. Но нужно понимать, что некоторые команды сильнее нас.