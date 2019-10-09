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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: Мы не Испания, на классе никого не обыграем

Капитан сборной России раскритиковал британских журналистов за недооценку сборной Шотландии, а российских — за травлю Андрея Лунева.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Вы возвращаетесь в «Лужники», это важный стадион для вас… Насколько атмосфера на стадионе повлияет на игроков? — первыми вопросы Дзюбе задавали британские журналисты.

— Хеллоу! Мы постоянно говорим про чемпионат мира. Да, играем дома, особенно в «Лужниках», это особенный стадион для нас, олицетворение нынешней сборной. Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на этот матч и всей стране поддерживать нас у телеэкранов. Надеюсь, фактор «Лужников» нам поможет. Двенадцатый игрок, болельщики — всегда идет на пользу. Надеюсь, они погонят нас вперед, и мы добьемся нужного результата.

— Возможно, наибольшую опасность представляют даже не шотландцы, а ваша самоуспокоенность в связи с турнирным положением.

— Мне кажется, вы странно относитесь к своей сборной, — ответил форвард британскому корреспонденту, задававшему вопрос. — Это напоминает отношение к нам перед ЧМ. Шотландия — крепкая сборная, удивительно, что она уступила в Казахстане. Но там всем тяжело из-за искусственного поля. Не забывайте, ваши игроки выступают в «Ливерпуле» и «МЮ» на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами. Когда мы обыграли их в Глазго, все поменялось в вашем понимании, теперь уже шотландцы несильная сборная. Но это не так, мы так не считаем, мы уважаем соперника и настраиваемся на борьбу. Мы не смотрим, кто сильнее на бумаге, сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Голландия, на классе никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы, как сказал Станислав Саламович, будем их решать постепенно.

— У Лунева не самый лучший сезон. В чем дело? — спросили журналисты Черчесова.

— Я хотел бы заступиться за своего товарища, — сказал Дзюба после ответа главного тренера. — В СМИ началась не то что бы травля, но постоянно идут какие-то разговоры: не уверен, готов ли психологически… Да он пропустил меньше всех в РПЛ, в Лиге чемпионов его команда выиграла и вничью сыграла. Не понимаю, откуда все это взялось. Посмотрите на человека, он достоин играть и в сборной, и в «Зените»! Я, конечно, не могу вам что-то говорить, но призываю относиться к Андрею уважительнее. Мне кажется, он повода такого не давал. Ошибаются все, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А говорить, что он не ловит… Так идите и поймайте. Меня это немножко напрягает, потому что Лунев мой товарищ и друг, эти разговоры напрягают. Если Черчесов и Стауче его вызывают, значит, он этого достоин, значит, у него есть уровень. Прекратите, пожалуйста. Команда не проигрывает, а вы Лунев, Лунев… Что у нас за натура такая? Поймать одного и писать… Я извиняюсь за эмоции.

— Шутите над Соболевым уже? Например, о «Манчестер Юнайтед»?

— Он может легко в команду влиться, у нас хороший коллектив. Кого-то лучше он знает, кого-то хуже. Особых шуток не было, тем более, он сам сказал, что это были слухи. Соболеву нужно немножко времени на адаптацию, чтобы начать над ним шутить. Сейчас надо спокойно, чтобы он не почувствовал ревность или еще что-то. Есть время шуткам, есть время подколам. Но сейчас не тот момент. Ему нужно адаптироваться, а потом мы его обязательно поймаем.

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