Артем Дзюба: Мы не Испания, на классе никого не обыграем

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы возвращаетесь в «Лужники», это важный стадион для вас… Насколько атмосфера на стадионе повлияет на игроков? — первыми вопросы Дзюбе задавали британские журналисты.

— Хеллоу! Мы постоянно говорим про чемпионат мира. Да, играем дома, особенно в «Лужниках», это особенный стадион для нас, олицетворение нынешней сборной. Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на этот матч и всей стране поддерживать нас у телеэкранов. Надеюсь, фактор «Лужников» нам поможет. Двенадцатый игрок, болельщики — всегда идет на пользу. Надеюсь, они погонят нас вперед, и мы добьемся нужного результата.

— Возможно, наибольшую опасность представляют даже не шотландцы, а ваша самоуспокоенность в связи с турнирным положением.

— Мне кажется, вы странно относитесь к своей сборной, — ответил форвард британскому корреспонденту, задававшему вопрос. — Это напоминает отношение к нам перед ЧМ. Шотландия — крепкая сборная, удивительно, что она уступила в Казахстане. Но там всем тяжело из-за искусственного поля. Не забывайте, ваши игроки выступают в «Ливерпуле» и «МЮ» на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами. Когда мы обыграли их в Глазго, все поменялось в вашем понимании, теперь уже шотландцы несильная сборная. Но это не так, мы так не считаем, мы уважаем соперника и настраиваемся на борьбу. Мы не смотрим, кто сильнее на бумаге, сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Голландия, на классе никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы, как сказал Станислав Саламович, будем их решать постепенно.

— У Лунева не самый лучший сезон. В чем дело? — спросили журналисты Черчесова.

— Я хотел бы заступиться за своего товарища, — сказал Дзюба после ответа главного тренера. — В СМИ началась не то что бы травля, но постоянно идут какие-то разговоры: не уверен, готов ли психологически… Да он пропустил меньше всех в РПЛ, в Лиге чемпионов его команда выиграла и вничью сыграла. Не понимаю, откуда все это взялось. Посмотрите на человека, он достоин играть и в сборной, и в «Зените»! Я, конечно, не могу вам что-то говорить, но призываю относиться к Андрею уважительнее. Мне кажется, он повода такого не давал. Ошибаются все, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А говорить, что он не ловит… Так идите и поймайте. Меня это немножко напрягает, потому что Лунев мой товарищ и друг, эти разговоры напрягают. Если Черчесов и Стауче его вызывают, значит, он этого достоин, значит, у него есть уровень. Прекратите, пожалуйста. Команда не проигрывает, а вы Лунев, Лунев… Что у нас за натура такая? Поймать одного и писать… Я извиняюсь за эмоции.

— Шутите над Соболевым уже? Например, о «Манчестер Юнайтед»?