Артем Дзюба: Мы не Испания, на классе никого не обыграем
Капитан сборной России раскритиковал британских журналистов за недооценку сборной Шотландии, а российских — за травлю Андрея Лунева.
Капитан сборной России раскритиковал британских журналистов за недооценку сборной Шотландии, а российских — за травлю Андрея Лунева.
— Вы возвращаетесь в «Лужники», это важный стадион для вас… Насколько атмосфера на стадионе повлияет на игроков? — первыми вопросы Дзюбе задавали британские журналисты.
— Хеллоу! Мы постоянно говорим про чемпионат мира. Да, играем дома, особенно в «Лужниках», это особенный стадион для нас, олицетворение нынешней сборной. Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на этот матч и всей стране поддерживать нас у телеэкранов. Надеюсь, фактор «Лужников» нам поможет. Двенадцатый игрок, болельщики — всегда идет на пользу. Надеюсь, они погонят нас вперед, и мы добьемся нужного результата.
— Возможно, наибольшую опасность представляют даже не шотландцы, а ваша самоуспокоенность в связи с турнирным положением.
— Мне кажется, вы странно относитесь к своей сборной, — ответил форвард британскому корреспонденту, задававшему вопрос. — Это напоминает отношение к нам перед ЧМ. Шотландия — крепкая сборная, удивительно, что она уступила в Казахстане. Но там всем тяжело
— У Лунева не самый лучший сезон. В чем дело? — спросили журналисты Черчесова.
— Я хотел бы заступиться за своего товарища, — сказал Дзюба после ответа главного тренера. — В СМИ началась не то что бы травля, но постоянно идут
— Шутите над Соболевым уже? Например, о «Манчестер Юнайтед»?
— Он может легко в команду влиться, у нас хороший коллектив.