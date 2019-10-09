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17:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: В нашей группе все еще впереди

Главный тренер сборной России — об отборочном матче Евро-2020 с шотландцами, недооценке соперника и Александре Соболеве.

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Источник: Спорт-Экспресс

— У вас было всего пару дней для подготовки, кто-то тренировался индивидуально. В каком состоянии сейчас команда, в том числе Фернандес, Баринов, Кузяев?

— Времени у нас было столько же, сколько каждый раз, здесь ничего нового нет. Сегодня все уже тренировались в общей группе. Просто бывают маленькие болячки, на которые мы обязаны обращать внимание. Никаких проблем нет, все могут играть.

— Сборная России практически обеспечила себе участие в Евро, а шотландцы, наоборот, сыграли неудачно. Вас не удивило то, как команда Шотландии выступила в цикле?

— В нашей группе все еще впереди, потому что нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается шотландцев, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу. Хотелось бы говорить про свою команду, а не про соперника. Пусть свою сборную охарактеризует мой коллега.

— Почему решили проводить предыгровую тренировку в Новогорске, а не в «Лужниках»?

— Вы правильно подметили. Различие от обычных ситуаций в том, что до «Лужников» ехать далеко, в сумме два часа в обе стороны. Мы посчитали, что это нецелесообразно. Поэтому решили провести предыгровую тренировку здесь. Тем более, с «Лужниками» мы знакомы, знакомиться нам с ними не надо. Согласитесь, два часа в дороге ломает любые планы.

— Возможно, наибольшую опасность представляют даже не шотландцы, а ваша самоуспокоенность в связи с турнирным положением.

— У нас впереди матчи, в розыгрыше еще 12 очков. Так что мы серьезно готовимся к своему матчу вне зависимости от того, как выглядит турнирная таблица.

— У Лунева не самый лучший сезон. В чем дело?

— У меня абсолютно нет проблем в этом плане. Есть уровень вратаря, который он показывает на протяжении нескольких лет. У всех бывают неудачные матчи. Мы с ним разговаривали, у нас было собеседование, мы спокойно все это разобрали. В психологическом плане тоже никаких проблем нет. Он — игрок нашей команды, мы в него верим.

— Как вам Соболев по первым дням работы?

— Все-таки два дня — это мало. Мы никогда не принимаем скоропалительных решений. Сегодня он прошел еще один тестик на скоростные качества. Опыт подсказывает, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз, не смог раскрыть себя сразу ни как личность, ни как футболист. Пример Комличенко и Караваева говорит об этом. Когда он окончательно вольется, тогда можно будет сделать окончательные выводы, подходит он нам или нет. То, что он забил 10 мячей, оправдывает его нахождение здесь, тем более Смолов травму получил. А так, время покажет, мы никого не торопим, идет естественный процесс.

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