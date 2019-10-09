Станислав Черчесов: В нашей группе все еще впереди

Источник: Спорт-Экспресс

— У вас было всего пару дней для подготовки, кто-то тренировался индивидуально. В каком состоянии сейчас команда, в том числе Фернандес, Баринов, Кузяев?

— Времени у нас было столько же, сколько каждый раз, здесь ничего нового нет. Сегодня все уже тренировались в общей группе. Просто бывают маленькие болячки, на которые мы обязаны обращать внимание. Никаких проблем нет, все могут играть.

— Сборная России практически обеспечила себе участие в Евро, а шотландцы, наоборот, сыграли неудачно. Вас не удивило то, как команда Шотландии выступила в цикле?

— В нашей группе все еще впереди, потому что нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается шотландцев, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу. Хотелось бы говорить про свою команду, а не про соперника. Пусть свою сборную охарактеризует мой коллега.

— Почему решили проводить предыгровую тренировку в Новогорске, а не в «Лужниках»?

— Вы правильно подметили. Различие от обычных ситуаций в том, что до «Лужников» ехать далеко, в сумме два часа в обе стороны. Мы посчитали, что это нецелесообразно. Поэтому решили провести предыгровую тренировку здесь. Тем более, с «Лужниками» мы знакомы, знакомиться нам с ними не надо. Согласитесь, два часа в дороге ломает любые планы.

— Возможно, наибольшую опасность представляют даже не шотландцы, а ваша самоуспокоенность в связи с турнирным положением.

— У нас впереди матчи, в розыгрыше еще 12 очков. Так что мы серьезно готовимся к своему матчу вне зависимости от того, как выглядит турнирная таблица.

— У Лунева не самый лучший сезон. В чем дело?

— У меня абсолютно нет проблем в этом плане. Есть уровень вратаря, который он показывает на протяжении нескольких лет. У всех бывают неудачные матчи. Мы с ним разговаривали, у нас было собеседование, мы спокойно все это разобрали. В психологическом плане тоже никаких проблем нет. Он — игрок нашей команды, мы в него верим.

— Как вам Соболев по первым дням работы?