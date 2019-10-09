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17:48 (мск), источник: Vesti.kz

Пять игроков, которых будет не хватать сборной Казахстана в матчах с Кипром и Бельгией

Сборная Казахстана продолжает борьбу за третье место в отборочной группе Евро-2020 и в ближайшие дни сыграет против команд Кипра и Бельгии. Корреспондент Vesti.kz перечисляет игроков, чьи класс и мастерство соответствуют уровню сборной, но они отсутствуют в списке Михала Билека по разным причинам.

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Источник: Kff.kz

Алексей Щеткин, нападающий

Форвард «Ордабасы» получил травму перед матчем с «Кайратом», и это очень обидная потеря для шымкентского клуба и сборной. Алексей провел качественные матчи в сентябре за сборную, забив важнейший гол Кипру и отлично отработав в игре с Россией. Сейчас команде Михала Билека будет сильно не хватать столь фактурного нападающего.

Юрий Логвиненко, защитник

К сожалению, травмы Логвиненко — это частое явление, и, естественно, его отсутствие сказывается на качестве игры сборной и «Астаны». Да, у сборной появилась постоянная тройка центрбеков — Марочкин, Малый и Ерланов, но Логвиненко по сумме качеств и опыту все-таки самый качественный защитник в Казахстане.

Александр Меркель, полузащитник

У сборной достаточно полузащитников хорошего уровня, но все же Алекс — это не то чтобы другой уровень игры, а скорее другой уровень надежности. Все же немецкая школа Меркеля позволяет ему гарантированно не сбавлять ниже определенной планки. К тому же сейчас уроженец Алматы в полном порядке, он один из ключевых игроков «Хераклеса», его не мучают травмы, но в отношении сборной снова вмешались не совсем футбольные аспекты.

Абат Аймбетов, нападающий

Лидер «Актобе» претендовал на звание лучшего бомбардира КПЛ и зажигал в кризисном «Актобе», но травма, к сожалению, добавила серых красок в столь яркий сезон для Абата. Жаль, что в этом цикле Аймбетову так и не удалось преобразовать свой клубный кураж на игры сборной.

Роман Муртазаев, нападающий

Возможно, что Муртазаев выглядит на данный момент не совсем убедительно, но все же опыт игрока «Астаны» мог пригодиться национальной команде. Тем более в списке сборной фактически всего два форварда.

Напомним, что 10 октября в 20:00 по столичному времени сборная Казахстана встретится с Кипром, а 13-го в 19:00 начнет игру с Бельгией. Оба матча пройдут на «Астана Арене» в Нур-Султане.

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