Закрепиться на третьем месте. Превью к матчу отбора на Евро-2020 Казахстан — Кипр
Сборная Казахстана по футболу сохранит за собой третье место в группе I отборочного цикла Евро-2020, если дома победит Кипр, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу сохранит за собой третье место в группе I отборочного цикла Евро-2020, если дома победит Кипр, передает корреспондент Vesti.kz.
На данный момент команды на своем счету имеют по семь очков, однако по лучшим дополнительным показателям Казахстан располагается выше Кипра в таблице. Следовательно, в случае поражения команда Михала Билека пропустит соперника вперед.
Прежде команды провели между собой три матча, в которых киприоты одержали две победы при одной ничьей с разницей мячей 6−3. Ничейный результат (1:1) был зафиксирован в недавней встрече сборных в Никосии в рамках пятого тура текущей квалификации. На второй минуте счет открыл Алексей Щеткин, а на 39-й ответный мяч забил Пиерос Сотириу.
После этого матча Кипр в гостях разгромил
В рейтинге ФИФА Кипр занимает 92-е место, Казахстан — 116-е.
В группе I казахстанская сборная имеет не самую лучшую результативность — восемь голов (четвертый показатель). Большего всего забитых мячей у Бельгии — 19, на один мяч от нее отстала Россия, тогда как у Кипра — 11, Шотландии — пять,
Накануне предстоящего матча сборная Казахстана понесла потери.
За бортом сборной
Игру обслужит английская бригада судей во главе с Крейгом Поусоном. Начал карьеру арбитра в 1993 году. С 2013-го стал судить матчи английской
Отметим, матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени. Через три дня команда Билека в 19:00 проведет еще одну игру на своем поле с Бельгией.