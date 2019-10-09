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21:10 (мск), источник: Vesti.kz

Закрепиться на третьем месте. Превью к матчу отбора на Евро-2020 Казахстан — Кипр

Сборная Казахстана по футболу сохранит за собой третье место в группе I отборочного цикла Евро-2020, если дома победит Кипр, передает корреспондент Vesti.kz.

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На данный момент команды на своем счету имеют по семь очков, однако по лучшим дополнительным показателям Казахстан располагается выше Кипра в таблице. Следовательно, в случае поражения команда Михала Билека пропустит соперника вперед.

Прежде команды провели между собой три матча, в которых киприоты одержали две победы при одной ничьей с разницей мячей 6−3. Ничейный результат (1:1) был зафиксирован в недавней встрече сборных в Никосии в рамках пятого тура текущей квалификации. На второй минуте счет открыл Алексей Щеткин, а на 39-й ответный мяч забил Пиерос Сотириу.

После этого матча Кипр в гостях разгромил Сан-Марино (4:0), а казахстанцы на последних минутах выездного матча позволили России вырвать победу со счетом 1:0.

В рейтинге ФИФА Кипр занимает 92-е место, Казахстан — 116-е.

В группе I казахстанская сборная имеет не самую лучшую результативность — восемь голов (четвертый показатель). Большего всего забитых мячей у Бельгии — 19, на один мяч от нее отстала Россия, тогда как у Кипра — 11, Шотландии — пять, Сан-Марино — ноль. Кстати, сан-маринцы остаются единственными, кто не одержал пока ни одной победы в этой группе.

Накануне предстоящего матча сборная Казахстана понесла потери. Из-за травм ее расположение покинули защитники Юрий Логвиненко из «Астаны» и Нуралы Алип из «Кайрата». Вместо них были вызваны игроки «Тобола» — Дмитрий Мирошниченко и Виктор Дмитренко.

За бортом сборной по-прежнему остались Александр Меркель («Хераклес») и Владислав Васильев («Динамо-Брест»). У Александра возникли личные проблемы с документами, которые он должен решить в ближайшее время, а Владислав предпочел на данном этапе карьеры сосредоточиться на выступлении за клуб.

Игру обслужит английская бригада судей во главе с Крейгом Поусоном. Начал карьеру арбитра в 1993 году. С 2013-го стал судить матчи английской премьер-лиги. Его дебютный матч в качестве главного арбитра матча АПЛ состоялся 2 марта 2013 года, в котором встретились «Суонси Сити» и «Ньюкасл». Недавно он отработал матч восьмого тура между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном», в котором команда Хосепа Гвардиолы потерпела второе поражение в сезоне — 0:2.

Отметим, матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени. Через три дня команда Билека в 19:00 проведет еще одну игру на своем поле с Бельгией.

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