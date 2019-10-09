«Дзюбе дать шотландский паспорт!»: британские журналисты хотят увезти форварда

Источник: rfs.ru

На пресс-конференции перед матчем сборных России и Шотландии капитан нашей сборной Артём Дзюба бодро выступил перед журналистами. Досталось не только российской прессе (за критику Лунёва), но даже шотландской.

«Странно вы к своей сборной относитесь, — сказал Артём, — прямо как в России относились к своей перед ЧМ-2018».

За день до матча мы пообщались с шотландскими журналистами, дав им возможность ответить Артёму и задуматься: не в самом ли деле зря они так прессуют своих ребят. Ни один из них с мнением Дзюбы не согласился. Но это не помешало им наговорить комплиментов форварду сборной России.

Евро-2020. Отборочные Группа I, 10.10.2019, 21:45 Россия - Шотландия -

Кит Джексон, The Daily Record:

— В нашей сборной есть хорошие игроки, но на данный момент у нас довольно слабые результаты. Новый тренер пытается сплотить команду, чтобы пройти отборочные матчи и квалифицироваться на Евро-2020. Да, у нас есть игроки из «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но нынешние результаты очень разочаровывают. Мы ничего не ожидаем от завтрашней игры. Россия слишком хороша, а у нашей сборной только в марте появился новый тренер, который пытается построить команду. Сейчас Шотландия особенно страдает в защите.

Артём не прав в том, что нам не нужно критиковать свою сборную. У нас есть свобода слова, и мы высказываем своё мнение. Российские журналисты тоже критиковали сборную перед чемпионатом мира, и посмотрите, что из этого вышло. Но Дзюба — фантастический игрок. Это то, чего не хватает сборной Шотландии, этот парень нам действительно нужен. На «Хэмпдоне» в Глазго он играл потрясающе.

Роберт Грив, The Scottish Sun:

— Результаты нашей сборной недостаточно хороши, отсюда и критика. С другой стороны, есть понимание того, что у нас новый тренер, который провёл всего 4 игры. Мы ценим, что он взялся за эту работу — чтобы выправить ситуацию, ему понадобится время. В сборной много хороших молодых игроков, играющих в АПЛ, и у нас на неё большие надежды. Даже несмотря на то, что она давно не пробивалась на важные турниры.

Наша критика может помогать, а может не помогать сборной, но мы должны быть честными. Быть честным — это работа журналиста! Перед ЧМ российскую сборную тоже критиковали, но такое регулярно бывает в футболе. Да, мы критикуем нашу команду, но только потому, что хотим, чтобы она выступала лучше. И мы верим в то, что она может так играть.

Дзюба? Он — топ-футболист. И в сборной, и в «Зените» играет на высшем уровне. Он же играл против нас в Глазго, да? Артём доставил нам проблемы в защите. Очень большой игрок.

Люк Шенли, Sky Sports:

— В Шотландии футбол — спорт номер один, он очень многое для нас значит. Мы уважаем нашу команду, но мы должны быть честны — сейчас она не играет хорошо. Чтобы понять, почему мы так пишем, достаточно посмотреть на то, как защищалась наша сборная месяц назад в матче с Россией. Ваш капитан оказался слишком силён для нас — вот почему мы критиковали нашу команду.

Нам нужен такой игрок, как Дзюба. В нашем составе — маленькие и физически слабые игроки. Россия сильно провела турнир ЧМ-2018, перевернула общественное мнение. Следующим летом часть игр Евро-2020 пройдёт в Глазго, поэтому мы очень хотим, пробиться на этот турнир, нам это необходимо. А что касается Дзюбы… Нам нужен такой игрок в команду. Британский паспорт для Артёма? Да, это необходимо!..

Стив Кларк, главный тренер сборной Шотландии: