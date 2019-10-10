УЕФА: разводим Россию и Украину по разным группам ради безопасности

Сборные России и Украины не могут играть в одной группе в турнирах под эгидой УЕФА.
«Безопасность для нас — это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Мы так же разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры», — сказал Чеферин.
«Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы. Это решение принято УЕФА, и пока не время менять это решение. История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал ЕВРО-2020? Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне», — добавил Чеферин.