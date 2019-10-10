Юниорская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с шотландцами

К середине первого тайма белорусы оказались в невыгодном положении после голов Натана Паттерсона и отличившегося с пенальти Дапо Авокоя-Мебуде.
Впрочем, ближе к середине первого тайма команда Владимира Корытько выровняла ситуацию на поле. Не заставили себя ждать и голы в исполнении белорусов. Отличились Дмитрий Прищепа и Роман Давыскиба. Заключительные минуты встречи прошли под аккомпанемент атак двух дружин. Однако, ни одна из команд отличиться не смогла.
В еще одном матче 3-й группы сборная Германии победила Андорру — 3:0.
Турнирное положение Группы 3 после первого тура: Германия — 3 очка (1 игра), Беларусь — 1 (1), Шотландия — 1 (1), Андорра — 0 (1).
На начальной стадии отбора на чемпионат Европы (U-19) выступят 52 команды, разделенные на 13 групп. В решающий раунд турнира выйдут по две сильнейшие команды каждой из групп и лучшая из дружин занявших третье место. Кроме того, с этой стадии состязаний вступит в борьбу сборная Португалии как лидер рейтинга УЕФА в данной возрастной группе.