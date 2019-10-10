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00:51 (мск), источник: БЕЛТА

Юниорская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с шотландцами

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси сыграла вничью 2:2 со сверстниками из Шотландии в первом квалификационном раунде отборочного турнира в 3-й группе чемпионата Европы среди юниоров 2001 года рождения (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

К середине первого тайма белорусы оказались в невыгодном положении после голов Натана Паттерсона и отличившегося с пенальти Дапо Авокоя-Мебуде.

Впрочем, ближе к середине первого тайма команда Владимира Корытько выровняла ситуацию на поле. Не заставили себя ждать и голы в исполнении белорусов. Отличились Дмитрий Прищепа и Роман Давыскиба. Заключительные минуты встречи прошли под аккомпанемент атак двух дружин. Однако, ни одна из команд отличиться не смогла.

В еще одном матче 3-й группы сборная Германии победила Андорру — 3:0.

Турнирное положение Группы 3 после первого тура: Германия — 3 очка (1 игра), Беларусь — 1 (1), Шотландия — 1 (1), Андорра — 0 (1).

На начальной стадии отбора на чемпионат Европы (U-19) выступят 52 команды, разделенные на 13 групп. В решающий раунд турнира выйдут по две сильнейшие команды каждой из групп и лучшая из дружин занявших третье место. Кроме того, с этой стадии состязаний вступит в борьбу сборная Португалии как лидер рейтинга УЕФА в данной возрастной группе.

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