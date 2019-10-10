Юниорская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с шотландцами

Источник: РИА "Новости"

К середине первого тайма белорусы оказались в невыгодном положении после голов Натана Паттерсона и отличившегося с пенальти Дапо Авокоя-Мебуде.

Впрочем, ближе к середине первого тайма команда Владимира Корытько выровняла ситуацию на поле. Не заставили себя ждать и голы в исполнении белорусов. Отличились Дмитрий Прищепа и Роман Давыскиба. Заключительные минуты встречи прошли под аккомпанемент атак двух дружин. Однако, ни одна из команд отличиться не смогла.

В еще одном матче 3-й группы сборная Германии победила Андорру — 3:0.

Турнирное положение Группы 3 после первого тура: Германия — 3 очка (1 игра), Беларусь — 1 (1), Шотландия — 1 (1), Андорра — 0 (1).