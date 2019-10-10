Сегодня выходим на Евро? Россия должна побеждать Шотландию

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Главный стадион страны не видел футбола почти год — в прошлом ноябре ЦСКА провел здесь последнюю игру в Лиге чемпионов-2018/19 с «Викторией». А сборной России в «Лужниках» не было еще дольше — с 1 июля 2018 года. Но все мы помним, каким чудесным стал тот вечер. Наверное, самое радостное мгновение лета для тех, кто в нашей стране любит футбол. Мы победили Испанию и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 10.10.2019, 21:45 Россия - Шотландия -

Для сборной новые «Лужники» — действительно место силы. Фактически там и появилась команда, на которую не нарадуемся уже полтора года. И рождение это произошло не с Испанией, а чуть раньше — в стартовой встрече ЧМ против Саудовской Аравии, открывшей и турнир, и новую сборную России. 5:0 стали отличным началом сказки, прожитой нами вместе с командой тем летом.

Там же, в «Лужниках», родился знаменитый жест Дзюбы — «честь имею». Причем начал все Станислав Черчесов. Именно главный тренер первый приложил руку к голову, «отдав честь» Артему, который забил саудитам, выйдя на замену. И уже в следующем матче с Египтом после того, как Дзюба сделал счет 3:0, нападающий окончательно «запатентовал» празднование.

Будет здорово, если и сегодня Артем поприветствует «Лужники» таким вот образом. В Глазго он забил. Почему бы это не сделать в Москве? Впрочем, не так важно, кто именно сегодня станет героем, главное — победить. Ведь уже ночью мы можем гарантировать себе место на Евро. Для этого нужно победить самим и ждать ничью между Кипром и Казахстаном. Вполне реалистично!

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И даже если конкуренты не сыграют так, как надо, наша победа все равно приблизит нас к Евро на минимальное расстояние. И триумфальным тогда должен стать ближайший выезд на Кипр.

Евро-2020. Отборочные Группа I, 13.10.2019, 19:00 Кипр - Россия -