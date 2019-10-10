Сегодня выходим на Евро? Россия должна побеждать Шотландию
Сегодня сборная России возвращается в счастливые «Лужники». Если наша команда победит Шотландию, то может гарантировать себе место в финальном турнире Евро-2020.
Сегодня сборная России возвращается в счастливые «Лужники». Если наша команда победит Шотландию, то может гарантировать себе место в финальном турнире Евро-2020.
Главный стадион страны не видел футбола почти год — в прошлом ноябре ЦСКА провел здесь последнюю игру в Лиге чемпионов-2018/19 с «Викторией». А сборной России в «Лужниках» не было еще дольше — с 1 июля 2018 года. Но все мы помним, каким чудесным стал тот вечер. Наверное, самое радостное мгновение лета для тех, кто в нашей стране любит футбол. Мы победили Испанию и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
Для сборной новые «Лужники» — действительно место силы. Фактически там и появилась команда, на которую не нарадуемся уже полтора года. И рождение это произошло не с Испанией, а чуть раньше — в стартовой встрече ЧМ против Саудовской Аравии, открывшей и турнир, и новую сборную России. 5:0 стали отличным началом сказки, прожитой нами вместе с командой тем летом.
Там же, в «Лужниках», родился знаменитый жест Дзюбы — «честь имею». Причем начал все Станислав Черчесов. Именно главный тренер первый приложил руку к голову, «отдав честь» Артему, который забил саудитам, выйдя на замену. И уже в следующем матче с Египтом после того, как Дзюба сделал счет 3:0, нападающий окончательно «запатентовал» празднование.
Будет здорово, если и сегодня Артем поприветствует «Лужники» таким вот образом. В Глазго он забил. Почему бы это не сделать в Москве? Впрочем, не так важно, кто именно сегодня станет героем, главное — победить. Ведь уже ночью мы можем гарантировать себе место на Евро. Для этого нужно победить самим и ждать ничью между Кипром и Казахстаном. Вполне реалистично!
И даже если конкуренты не сыграют так, как надо, наша победа все равно приблизит нас к Евро на минимальное расстояние. И триумфальным тогда должен стать ближайший выезд на Кипр.
Здорово, что сборная возвращается на счастливый для себя стадион. Уже продано 60 тысяч билетов. Наверное, в день игры реализуют еще часть. Даже если не получится аншлаг, это все равно круто. Сборную любят, на нее идут, за нее искренне болеют. Надеемся, сегодня мы вновь почувствуем ту атмосферу, что была в «Лужниках» 1 июля 2018 года.