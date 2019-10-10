На кону выход на Евро: что ждет Россию в матче с Шотландией

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Для сборной России матч с командой Шотландии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы способен стать во многом триумфальным. В случае победы подопечные Станислава Черчесова могут оформить досрочный выход на главный турнир континента, который пройдет в 12 странах следующим летом. Однако для этого необходимо совпадение некоторых факторов.

Во-первых, сама победа сборной России. Сейчас россиянам нужно набрать в оставшихся матчах четыре очка: впереди у национальной сборной помимо Шотландии также встречи с Кипром, Бельгией и Сан-Марино. Однако, если команда Черчесова отправит шотландцев домой ни с чем, то может рассчитывать на досрочный успех. И тут уже необходимо обратить внимание на «во-вторых»: по сути судьба сборной России решится в другом матче, который, к слову, перед встречей в «Лужниках» уже завершится.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 10.10.2019, 21:45 Россия - Шотландия -

Команда Казахстана на своем поле примет соперников из Кипра, и если данный матч завершится вничью, то досрочный выход на Евро будет зависеть исключительно от россиян.

Более простая ситуация у лидера группы I — сборной Бельгии. «Красные дьяволы» в нынешнем отборочном этапе идут без потерь: шесть побед в шести матчах. В оставшихся встречах им необходимо набрать лишь два очка для выхода в финальный раунд. Учитывая, что соперником команды Роберто Мартинеса будет сборная Сан-Марино, футболисты которой в этом розыгрыше ожидаемо не забили ни одного мяча, а пропустили при этом 28, сомневаться в победе бельгийцев вряд ли приходится.

Что касается российской национальной команды, то стоит в первую очередь обратить внимание на состав, заявленный на предстоящую игру. Изначально в список сборной вошли 25 футболистов:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);.

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);.

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

Читайте также Сегодня выходим на Евро? Россия должна побеждать Шотландию

Однако к матчу с Шотландией заявка претерпела несколько изменений. Сначала из обоймы российской сборной выбыли Жемалетдинов и Зобнин. Два хавбека получили повреждения во время выступлений своих команд: игрок «Локомотива» травмировался в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», а полузащитник «Спартака» — на тренировке перед игрой с «Краснодаром» в чемпионате России. Вместо них вызов в сборную получили Владислав Игнатьев («Локомотив») и Павел Могилевец («Рубин»). Позднее состав национальной команды покинул Смолов, также получивший травму в матче с «Атлетико».

На его место был заявлен нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев.

22-летний форвард самарского клуба поистине является открытием Российской премьер-лиги прямо сейчас. В нынешнем розыгрыше Соболев уже забил десять мячей и вместе с Эльдором Шомуродовым делит лидерство в списке бомбардиров чемпионата. Узбекистанский форвард «Ростова» опережает своего оппонента только благодаря тому, что все свои мячи забил с игры, тогда как Соболев дважды отличился с пенальти.

Однако нападающего «Крылышек» выделяет еще и то, что он забил «Спартаку», «Локомотиву», «Краснодару», а также ЦСКА. Причем в матче с армейцами он отметился дублем.

Своему вызову в сборную Соболев, к слову, оказался удивлен.

«Ничего особенного. Позвонили, сказали, что скоро вылет. Собрал бутсы — и в аэропорт. Вызова не ждал. Был абсолютно спокоен, что не вызовут. Думал, что мне еще рано. Но сегодня я здесь, и я счастлив. Черчесов поздравил, спросил, как себя чувствую», — приводит слова Соболева Sport24.

Впрочем, сам Станислав Черчесов молодого форварда оценивать пока не торопится. На одной из предматчевых пресс-конференций наставник сборной России намекнул на то, что места в стартовом составе Соболеву пока не светит.

Читайте также УЕФА: разводим Россию и Украину по разным группам ради безопасности

«Два дня — это мало. Мы никогда не делаем скоропалительных выводов. Сегодня он провел тест, который покажет скоростные качества. Опыт показывает, что на первом сборе игрок не раскрывается ни как личность, ни как футболист. Соболев забил 10 мячей, его появление в сборной оправданно. Мы ни на кого не давим, это естественный процесс», — заявил Черчесов.

При этом, говоря об общем состоянии команды, тренер подчеркнул, что все футболисты находятся в оптимальной форме. Данное утверждение было особенно важно, ведь накануне ведущий крайний защитник сборной Марио Фернандес тренировался по индивидуальной группе, а Далер Кузяев и Дмитрий Баринов работали с небольшими ограничениями. Впрочем, на следующей тренировке все трое занимались в общей группе.

«Мы идем от сбора к сбору. Перед каждой игрой всегда возникают вопросы. Пара игроков индивидуально занимались. Сегодня будет теория, оценим прошлый матч с шотландцами. Мы давно не играли в Москве. Определяющий матч. Единственное, надо включить батареи на улице, погреть немного», — поделился Черчесов ожиданиями от матча.

Игра Россия — Шотландия состоится 10 октября в 21.45 мск на стадионе «Лужники». Первая встреча между соперниками прошла 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась победой россиян со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба, а также шотландский защитник Стивен О’Доннелл, ставший автором автогола.