«Многие команды испытывают трудности на этом стадионе». Игрок Кипра — о матче с Казахстаном в отборе на Евро-2020

«Мы все понимаем, насколько сложная игра будет. Я думаю, что она будет полностью отличаться от матча на Кипре, потому что есть много особенностей, например, как этот стадион. Мы видим, что команды, которые приезжают сюда, испытывают определенные трудности. Что касается нас, то все игроки готовы к этому испытанию. Мы хотим включить в нашу ДНК то, что где бы ни играли, мы хотим играть в хороший футбол и побеждать. Нам нужны очки, и поэтому будем играть на результат. Я надеюсь, что мы подготовимся правильно и наберем их. На Кипре мы показали, что можем победить. В нашей игре есть некоторые признаки улучшения, поскольку команда начинает становиться более агрессивной и играть в доминирующий футбол. Это то, к чему мы должны стремиться. Нужно больше держать мяч. На этом стадионе, безусловно, есть свои проблемы. Однако мы серьезно отнесемся к игре, потому что хотим быть победителями — другой цели у нас нет. Знаем, что это ключевая игра. Если выиграем, сможем в дальнейшем на что-то рассчитывать», — приводит слова Папулиса 24sports.com.cy.