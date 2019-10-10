Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Бразилия
Сенегал
10
Футбол. Сборные
1-й тайм
Таиланд
Конго
10
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Сборные
19:00
Косово
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Буркина-Фасо
Габон
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Сербия
Парагвай
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
ДР Конго
Футбол. Сборные
11.10
Венесуэла
Боливия
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
12:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Многие команды испытывают трудности на этом стадионе». Игрок Кипра — о матче с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Футболист сборной Кипра Фотиос Папулис считает, что матч с Казахстаном в Нур-Султане будет отличаться от игры в Никосии. Вот что он думает о предстоящей встрече в рамках седьмого тура отборочного цикла Евро-2020.

Наверх

«Мы все понимаем, насколько сложная игра будет. Я думаю, что она будет полностью отличаться от матча на Кипре, потому что есть много особенностей, например, как этот стадион. Мы видим, что команды, которые приезжают сюда, испытывают определенные трудности. Что касается нас, то все игроки готовы к этому испытанию. Мы хотим включить в нашу ДНК то, что где бы ни играли, мы хотим играть в хороший футбол и побеждать. Нам нужны очки, и поэтому будем играть на результат. Я надеюсь, что мы подготовимся правильно и наберем их. На Кипре мы показали, что можем победить. В нашей игре есть некоторые признаки улучшения, поскольку команда начинает становиться более агрессивной и играть в доминирующий футбол. Это то, к чему мы должны стремиться. Нужно больше держать мяч. На этом стадионе, безусловно, есть свои проблемы. Однако мы серьезно отнесемся к игре, потому что хотим быть победителями — другой цели у нас нет. Знаем, что это ключевая игра. Если выиграем, сможем в дальнейшем на что-то рассчитывать», — приводит слова Папулиса 24sports.com.cy.

Отметим, матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени. Через три дня команда Михала Билека в 19:00 проведет еще одну игру на своем поле с Бельгией.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кипр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
На кону выход на Евро: что ждет Россию в матче с Шотландией
Месси назвал лучший гол в карьере
В «Крыльях» не исключили ухода игрока сборной России из команды
Малком из-за травмы не сыграет за «Зенит» до зимнего перерыва
Трем тройным акселям быть? Чем удивит Туктамышева в Финляндии
Третья ракетка мира откажется от гражданства США в пользу Японии
Самолет с футболистами из Польши сел в Челябинске из-за ЧП
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь