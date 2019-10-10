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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Форвард сборной Англии поставил ультиматум расистам

Нападающий «Челси» и сборной Англии Тэмми Абрахам рассказал, как игроки национальной команды планируют реагировать на расистские оскорбления в ближайших матчах. Об этом сообщает Talk Sport.

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Источник: AP 2019

«Капитан сборной Харри Кейн сказал, что если нашего футболиста оскорбят, вся команда готова покинуть поле. Нельзя обособлять одного человека. Если это происходит с одним из нас, это происходит со всеми», — заявил футболист.

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Сборная Англии в двух ближайших матчах квалификации чемпионата Европы-2020 проведет две выездные встречи. 11 октября команда сыграет с Чехией, а через три дня — с Болгарией.

Имеющий нигерийское происхождение Абрахам в середине августа подвергся расистским оскорблениям после матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Челси» в серии пенальти уступил «Ливерпулю». За футболиста заступилась его девушка, рассказавшая о «специальном месте в аду для расистов».

В нынешнем сезоне 22-летний Абрахам провел восемь матчей в чемпионате Англии, в которых забил восемь мячей. В активе форварда два матча в составе национальной сборной страны.

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