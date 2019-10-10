Без Лукаку и Витцеля? Сборная Бельгии сыграет в экспериментальном составе с Казахстаном

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На днях бельгийцы потеряли двух вратарей — Симон Миньоле покинул расположение сборной в связи с рождением ребенка, а Хендрик ван Кромбрюгге был вынужден вернуться в «Андерлехт» из-за повреждения. Также из-за проблем с желудком может не сыграть центральный защитник Леандер Дендонкер.

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Наставник бельгийцев Роберто Мартинес заявил, что лишь в одном из матчей (против Сан-Марино или Казахстана) сыграют Ромелу Лукаку, Тома Менье, Тимоти Кастань, Аксель Витцель и Торган Азар. Тренер подчеркнул, что если Лукаку выйдет на матч с Сан-Марино, то он не сыграет с Казахстаном.

В ближайшем матче с Сан-Марино сборная Бельгии может обеспечить себе участие на Евро-2020, по этой причине Мартинесу был задан вопрос относительно того, захотят ли некоторые игроки летать в далекий Казахстан после выполнения главной задачи.

«Нельзя так рассуждать. Игроки это профессионалы, они не могут даже думать о подобном. Мы пытаемся объединить 23 футболиста, и никто не имеет права вести себя так. Все открыты и хотят помочь сборной», — цитирует тренера sporza.be.