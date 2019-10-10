Стали известны расстановка и стартовый состав сборной Кипра на матч с Казахстаном

Так, Sport-fm. com.cy считает, что команда Ран Бен-Шимона сыграет по схеме 3−5−2.

Место в воротах займет Константинос Панаи. Трио центральных защитников составят Константинос Лаифис, Йоргос Меркис и Хараламбос Кириаку. Справа в обороне появится Константинос Минтиккис, слева — Николас Янну. В полузащиту выйдут Костакис Артиматас, Матья Шполярич и Яннис Кости, тогда как атакующий дуют образуют Фотиос Папулис и Пиерос Сотириу.

Отметим, матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени. Через три дня команда Михала Билека в 19:00 проведет еще одну игру на своем поле с Бельгией.