Стали известны расстановка и стартовый состав сборной Кипра на матч с Казахстаном
Кипрские СМИ назвали тактическую схему и стартовый состав своей сборной на гостевой матч с Казахстаном в рамках отборочного цикла Евро-2020, передают Vesti.kz.
Кипрские СМИ назвали тактическую схему и стартовый состав своей сборной на гостевой матч с Казахстаном в рамках отборочного цикла Евро-2020, передают Vesti.kz.
Так,
Место в воротах займет Константинос Панаи. Трио центральных защитников составят Константинос Лаифис, Йоргос Меркис и Хараламбос Кириаку. Справа в обороне появится Константинос Минтиккис, слева — Николас Янну. В полузащиту выйдут Костакис Артиматас, Матья Шполярич и Яннис Кости, тогда как атакующий дуют образуют Фотиос Папулис и Пиерос Сотириу.
Отметим, матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени. Через три дня команда Михала Билека в 19:00 проведет еще одну игру на своем поле с Бельгией.
В группе I с 18 очками лидирует Бельгия. Второй с 15 баллами идет Россия. Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а