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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны расстановка и стартовый состав сборной Кипра на матч с Казахстаном

Кипрские СМИ назвали тактическую схему и стартовый состав своей сборной на гостевой матч с Казахстаном в рамках отборочного цикла Евро-2020, передают Vesti.kz.

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Так, Sport-fm.com.cy считает, что команда Ран Бен-Шимона сыграет по схеме 3−5−2.

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Место в воротах займет Константинос Панаи. Трио центральных защитников составят Константинос Лаифис, Йоргос Меркис и Хараламбос Кириаку. Справа в обороне появится Константинос Минтиккис, слева — Николас Янну. В полузащиту выйдут Костакис Артиматас, Матья Шполярич и Яннис Кости, тогда как атакующий дуют образуют Фотиос Папулис и Пиерос Сотириу.

Отметим, матч Казахстан — Кипр состоится 10 октября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени. Через три дня команда Михала Билека в 19:00 проведет еще одну игру на своем поле с Бельгией.

В группе I с 18 очками лидирует Бельгия. Второй с 15 баллами идет Россия. Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а Сан-Марино проиграл все шесть игр с общим счетом 0:28.

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