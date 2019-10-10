Чеферин: Россия способна решить любые проблемы при подготовке к Евро-2020

«Россия прекрасно провела чемпионат мира, она продемонстрировала, насколько страна радушно принимала болельщиков, какой великолепной инфраструктурой она обладает. Нет никаких сомнений, что успешно пройдут в России и матчи чемпионат Европы», — сказал Чеферин.

«Поскольку футбол до сих пор остается самым популярным видом спорта на планете, мы первые, кто сталкиваемся с вопросами безопасности. И мы помогаем в решении таких проблем в сотрудничестве с властями различных стран. Следующий Евро будет полон вызовов, поскольку принимать его будут 12 различных стран, будут возникать вопросы виз, национальных валют и прочее. Но у меня нет никаких опасений, что Россия сможет справиться с любыми вопросами, которые возникают при подготовке к чемпионату», — отметил он.