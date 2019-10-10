Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Кипром
Стал известен состав сборной Казахстана на домашний матч отборочного цикла Евро-2020 против Кипра, сообщает Kozhakhmet_inside.
Стал известен состав сборной Казахстана на домашний матч отборочного цикла Евро-2020 против Кипра, сообщает Kozhakhmet_inside.
Игра пройдет сегодня, 10 октября, на стадионе «Астана Арена» и начнется в 20:00 по столичному времени.
Стартовый состав сборной Казахстана: Дмитрий Непогодов, Ян Вороговский, Темирлан Ерланов, Сергей Малый, Александр Марочкин, Гафуржан Суюмбаев, Исламбек Куат, Айбол Абикен, Юрий Перцух, Бауыржан Исламхан и Тохтар Жангылышбай.
Отметим, что 13 октября сборная Казахстана примет Бельгию, которая с 18 очками лидирует в группе I. Второй с 15 баллами идет Россия. Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а