Стал известен состав сборной Казахстана на матч с Кипром

Игра пройдет сегодня , 10 октября, на стадионе «Астана Арена» и начнется в 20:00 по столичному времени.

Отметим, что 13 октября сборная Казахстана примет Бельгию, которая с 18 очками лидирует в группе I. Второй с 15 баллами идет Россия. Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а Сан-Марино проиграл все шесть игр с общим счетом 0:28.