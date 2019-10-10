Глава УЕФА пригласил Путина на церемонию открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года

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«Мы приглашаем всех президентов. Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь», — сказал Чеферин главе государства на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», организованной в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде в четверг.

«Я постараюсь», — ответил Путин.

Чеферин рассказал, что проведение чемпионата будет непростой задачей с точки зрения логистики. «Но о России мы меньше всего беспокоимся, потому что в том году все (чемпионат мира по футболу 2018 года — прим. ТАСС) прошло на очень высоком уровне, и в этом году мы в постоянном контакте с федерацией, с правительством РФ. Никакого беспокойства в этом плане нет», — сказал президент УЕФА.

«Этот тот случай, когда футбол объединит всех», — сказал Путин.