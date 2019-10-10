Сборные Казахстана и Кипра назвали стартовые составы на матч отбора на Евро-2020

Стал известны стартовые составы сборных Казахстана и Кипра на матч отборочного цикла Евро-2020.

Обновление: Сборная Казахстана упустила победу и в концовке проиграла Кипру в матче отбора на Евро-2020.

Игра пройдет сегодня, 10 октября, на стадионе «Астана Арена» и начнется в 20:00 по столичному времени, а посмотреть ее в прямом эфире можно здесь.

Стартовый состав Казахстана: Непогодов, Вороговский, Ерланов, Малый, Марочкин, Суюмбаев, Куат, Абикен, Перцух, Исламхан и Жангылышбай.

Стартовый состав Кипра: Панайи, Янну, Меркис (К), Кириаку, Сотирис, Кусулос, Мидиккис, Папулис, Артиматас, Лаифис и Кости.