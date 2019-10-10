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16:48 (мск), источник: Vesti.kz

Сборные Казахстана и Кипра назвали стартовые составы на матч отбора на Евро-2020

Команды сыграют на «Астана Арене».
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Стал известны стартовые составы сборных Казахстана и Кипра на матч отборочного цикла Евро-2020.

Обновление: Сборная Казахстана упустила победу и в концовке проиграла Кипру в матче отбора на Евро-2020.

Игра пройдет сегодня, 10 октября, на стадионе «Астана Арена» и начнется в 20:00 по столичному времени, а посмотреть ее в прямом эфире можно здесь.

Стартовый состав Казахстана: Непогодов, Вороговский, Ерланов, Малый, Марочкин, Суюмбаев, Куат, Абикен, Перцух, Исламхан и Жангылышбай.

Стартовый состав Кипра: Панайи, Янну, Меркис (К), Кириаку, Сотирис, Кусулос, Мидиккис, Папулис, Артиматас, Лаифис и Кости.

Отметим, что 13 октября сборная Казахстана примет Бельгию, которая с 18 очками лидирует в группе I. Второй с 15 баллами идет Россия. Третье место с семью очками занимает Казахстан, опережающий Кипр по дополнительным показателям. Шесть баллов у Шотландии, а Сан-Марино проиграл все шесть игр с общим счетом 0:28.

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