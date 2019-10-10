«Некоторые игроки не готовы ехать в Казахстан». Комментатор рассказал о задачах сборной Бельгии

«Это не совсем особенный цикл для сборной Бельгии. Посмотрите на соперников, вы должны понять, что это не самая сильная группа. Амбиции, которые должны были продемонстрировать “красные дьяволы”, состояли в том, чтобы обеспечить попадание на Евро-2020 как можно быстрее и желательно с максимумом баллов. Я думаю, что Бельгия хочет набрать 30 очков из 30 возможных. Наша страна занимает первое место в мировом рейтинге, что влечет за собой обязательства. Одним из таких обязательств является то, что вы не играете ни одного матча без необходимой концентрации. Хотя в России, возможно, будет сложная игра. Вы должны уважать своих соперников, но вы не можете сделать их важнее, чем они есть. Если вы посмотрите на Кипр, Сан-Марино, Казахстан и даже Шотландию: это маленькие команды. Но тренер сборной Бельгии делает эти сборные больше, чем они есть на самом деле. Я не говорю, что это начинает раздражать, но иногда это смешно. Сейчас будут две игры. У меня сложилось впечатление, что некоторые игроки, которые выступают в жестком графике, а также в еврокубках, не готовы ехать в Казахстан. В такой ситуации другие парни заслуживают шанса. Для Ханса Ванакена (полузащитник “Брюгге”), например, было неприятно, что он не получил шанс сыграть в прошлых матчах и остался на скамейке запасных. Я надеюсь, что у него теперь будет возможность сыграть в этих матчах, потому что он этого заслуживает », — отметил комментатор в колонке для бельгийского портала sporza.be.