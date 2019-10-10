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16:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Некоторые игроки не готовы ехать в Казахстан». Комментатор рассказал о задачах сборной Бельгии

Комментатор и ведущий бельгийской радиостанции Radio 1 Эдди Снелдерс высказал свое мнение о положении сборной Бельгии в отборочной группе Евро-2020 и грядущем матче с Казахстаном.

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Источник: Reuters

«Это не совсем особенный цикл для сборной Бельгии. Посмотрите на соперников, вы должны понять, что это не самая сильная группа. Амбиции, которые должны были продемонстрировать “красные дьяволы”, состояли в том, чтобы обеспечить попадание на Евро-2020 как можно быстрее и желательно с максимумом баллов. Я думаю, что Бельгия хочет набрать 30 очков из 30 возможных. Наша страна занимает первое место в мировом рейтинге, что влечет за собой обязательства. Одним из таких обязательств является то, что вы не играете ни одного матча без необходимой концентрации. Хотя в России, возможно, будет сложная игра. Вы должны уважать своих соперников, но вы не можете сделать их важнее, чем они есть. Если вы посмотрите на Кипр, Сан-Марино, Казахстан и даже Шотландию: это маленькие команды. Но тренер сборной Бельгии делает эти сборные больше, чем они есть на самом деле. Я не говорю, что это начинает раздражать, но иногда это смешно. Сейчас будут две игры. У меня сложилось впечатление, что некоторые игроки, которые выступают в жестком графике, а также в еврокубках, не готовы ехать в Казахстан. В такой ситуации другие парни заслуживают шанса. Для Ханса Ванакена (полузащитник “Брюгге”), например, было неприятно, что он не получил шанс сыграть в прошлых матчах и остался на скамейке запасных. Я надеюсь, что у него теперь будет возможность сыграть в этих матчах, потому что он этого заслуживает », — отметил комментатор в колонке для бельгийского портала sporza.be.

Напомним, что 10 октября в 20:00 по столичному времени сборная Казахстана встретится с Кипром, а 13-го в 19:00 начнет игру с Бельгией. Оба матча пройдут на «Астана Арене» в Нур-Султане.

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