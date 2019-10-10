Запущен сайт для получения Fan ID на матчи ЕВРО-2020 в Петербурге
ЕВРО-2020. Оргкомитет чемпионата Европы-2020 по футболу в
ЕВРО-2020. Оргкомитет чемпионата Европы-2020 по футболу в
Ранее в четверг генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в
Fan ID является именным и оформляется бесплатно. Для иностранных зрителей паспорт болельщика даст право безвизового въезда в Россию и выезда из страны.
Впервые Fan ID был использован на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу-2018. Ранее в сентябре правительство РФ объявило, что на реализацию Fan ID на матчах чемпионата Европы по футболу в
Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: