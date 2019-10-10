Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Беларусь
Эстония
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Косово
Гибралтар
00
Футбол. Сборные
20:00
Буркина-Фасо
Габон
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан
Кипр
12
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Сербия
Парагвай
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
ДР Конго
Футбол. Сборные
15:00
Бразилия
Сенегал
11
Футбол. Сборные
15:00
Таиланд
Конго
11
Футбол. Сборные
11.10
Венесуэла
Боливия
Все события
Фоторепортажи
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Запущен сайт для получения Fan ID на матчи ЕВРО-2020 в Петербурге

ЕВРО-2020. Оргкомитет чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге объявил о запуске портала и начале приема заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей.

Наверх

Ранее в четверг генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде объявил о запуске системы Fan ID на матчах турнира в России.

Fan ID является именным и оформляется бесплатно. Для иностранных зрителей паспорт болельщика даст право безвизового въезда в Россию и выезда из страны.

Впервые Fan ID был использован на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу-2018. Ранее в сентябре правительство РФ объявило, что на реализацию Fan ID на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге будет выделено 132 674 600 рублей.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал чемпионата Европы. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча турнира.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 18-летний россиянин уложил на лед огромного канадца (видео)
Самые длинные ноги мира: российская красотка променяла баскетбол на подиум
На кону выход на Евро: что ждет Россию в матче с Шотландией
Месси назвал лучший гол в карьере
В «Крыльях» не исключили ухода игрока сборной России из команды
«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова»
Российские волейболисты потерпели четвертое поражение на КМ
Третья ракетка мира откажется от гражданства США в пользу Японии
Самолет с футболистами из Польши сел в Челябинске из-за ЧП
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь