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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана упустила победу и в концовке проиграла Кипру в матче отбора на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу проиграла Кипру в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 10 октября, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме сборная Казахстана упустила несколько хороших моментов, но еще до перерыва смогла повести в счете — автором гола на 34-й минуте стал защитник «Ордабасы» Темирлан Ерланов, удачно сыгравший на добивании после углового. Для защитника этот мяч стал первым в шести матчах за национальную команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удержать победу сборная Казахстана во втором тайме не смогла. От поражения киприоты ушли на 73-й минуте — забил нападающий Пиерос Сотириу, который откликнулся на подачу полузащитника Матьи Школярича.

Сразу после этого Казахстан имел убойный момент, но вратарь киприотов Костас Панайи невероятным образом отразил удар защитника Яна Вороговского.

Исход же матча решился на 84-й минуте. Волевую победу Кипру принес гол защитника Николаса Янну.

Два других матча шестого тура группы I пройдут в ночь на 11 октября и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана: Бельгия примет Сан-Марино, а Россия — Шотландию.

В седьмом туре 13 октября в 19:00 Казахстан на «Астана Арене» встретится с Бельгией, в 22:00 Кипр сыграет с Россией, а Шотландия — с Сан-Марино.

С 18 очками в группе I лидирует Бельгия, которая на три балла опережает Россию. На третьем место поднялся Кипр, набравший 10 очков. Четвертым с семью баллами идет Казахстан, пятую строчку с шестью очками занимает Шотландия, а Сан-Марино проиграл все шесть матчей с общим счетом 0:28.

Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРан Бен Шимон
Голы
Темирлан Ерланов34′
Пьерос Сотириу73′
Николас Иоанну84′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Константинос Панаи
2Сергей Малый
3Николас Иоанну
3Темирлан Ерланов
39′
13Иоаннис Кусулос
15Александр Марочкин
19Костас Лаифис
16Гафуржан Суюмбаев
5′
8Харис Кириаку
9Бауыржан I Исламхан
25′
18Костакис Артиматас
11Ян Вороговский
20Иоаннис Кости
14Юрий Перцух
72′
10Пьерос Сотириу
6Айбол Абикен
50′80′
4Гиоргос Меркис
25′61′
20Максим Федин
16Матия Шполярич
5Исламбек Куат
64′90′
14Константинос Минтиккис
44′45′
8Асхат Тагыберген
7Панайотис Захариу
13Тохтар Жангылышбай
61′
15Фотис Папулис
88′
7Сергей Хижниченко
17Ренату Маргаса
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)12
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
21Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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