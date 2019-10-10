Сборная Казахстана упустила победу и в концовке проиграла Кипру в матче отбора на Евро-2020
Сборная Казахстана по футболу проиграла Кипру в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу проиграла Кипру в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 10 октября, на «Астана Арене» в
В первом тайме сборная Казахстана упустила несколько хороших моментов, но еще до перерыва смогла повести в счете — автором гола на 34-й минуте стал защитник «Ордабасы» Темирлан Ерланов, удачно сыгравший на добивании после углового. Для защитника этот мяч стал первым в шести матчах за национальную команду.
Удержать победу сборная Казахстана во втором тайме не смогла. От поражения киприоты ушли на 73-й минуте — забил нападающий Пиерос Сотириу, который откликнулся на подачу полузащитника Матьи Школярича.
Сразу после этого Казахстан имел убойный момент, но вратарь киприотов Костас Панайи невероятным образом отразил удар защитника Яна Вороговского.
Исход же матча решился на 84-й минуте. Волевую победу Кипру принес гол защитника Николаса Янну.
Два других матча шестого тура группы I пройдут в ночь на 11 октября и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана: Бельгия примет
В седьмом туре 13 октября в 19:00 Казахстан на «Астана Арене» встретится с Бельгией, в 22:00 Кипр сыграет с Россией, а Шотландия — с
С 18 очками в группе I лидирует Бельгия, которая на три балла опережает Россию. На третьем место поднялся Кипр, набравший 10 очков. Четвертым с семью баллами идет Казахстан, пятую строчку с шестью очками занимает Шотландия, а
|Михал Билек
|Ран Бен Шимон
|Темирлан Ерланов
|34′
|Пьерос Сотириу
|73′
|Николас Иоанну
|84′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Константинос Панаи
|2
|Сергей Малый
|3
|Николас Иоанну
|3
|Темирлан Ерланов
39′
|13
|Иоаннис Кусулос
|15
|Александр Марочкин
|19
|Костас Лаифис
|16
|Гафуржан Суюмбаев
5′
|8
|Харис Кириаку
|9
|Бауыржан I Исламхан
25′
|18
|Костакис Артиматас
|11
|Ян Вороговский
|20
|Иоаннис Кости
|14
|Юрий Перцух
72′
|10
|Пьерос Сотириу
|6
|Айбол Абикен
50′80′
|4
|Гиоргос Меркис
25′61′
|20
|Максим Федин
|16
|Матия Шполярич
|5
|Исламбек Куат
64′90′
|14
|Константинос Минтиккис
44′45′
|8
|Асхат Тагыберген
|7
|Панайотис Захариу
|13
|Тохтар Жангылышбай
61′
|15
|Фотис Папулис
88′
|7
|Сергей Хижниченко
|17
|Ренату Маргаса
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)