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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Бельгии тут будет непросто». Тренер Кипра — о победе над Казахстаном в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон после матча с Казахстаном в отборочном цикле Евро-2020 рассказал, как ему удалось переломить ход встречи, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанские футболисты выигрывали после первого тайма благодаря голу Темирлана Ерланова, но преимущество не удержали — 1:2.

— Сегодня был принципиальный матч двух примерно равных команд. Мы рады, что выиграли. Матч стал неплохим испытанием. Мы постарались моменты реализовать. Я бы хотел выразить большое уважение сборной Казахстана и Билеку, — поделился тренер.

— С чем связан контраст между двумя таймами? В первом Кипр был прижат к своим воротам, а во втором активизировался?
— Да, было два разных тайма. Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Но это не оправдание. И не важно, как ты начинаешь, важнее — как заканчиваешь. Но тут непросто будет играть всем. России тут было непросто. Непросто будет и Бельгии. Это большая победа для нас!

Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРан Бен Шимон
Голы
Темирлан Ерланов34′
Пьерос Сотириу73′
Николас Иоанну84′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Константинос Панаи
2Сергей Малый
3Николас Иоанну
3Темирлан Ерланов
39′
13Иоаннис Кусулос
15Александр Марочкин
19Костас Лаифис
16Гафуржан Суюмбаев
5′
8Харис Кириаку
9Бауыржан I Исламхан
25′
18Костакис Артиматас
11Ян Вороговский
20Иоаннис Кости
14Юрий Перцух
72′
10Пьерос Сотириу
6Айбол Абикен
50′80′
4Гиоргос Меркис
25′61′
20Максим Федин
16Матия Шполярич
5Исламбек Куат
64′90′
14Константинос Минтиккис
44′45′
8Асхат Тагыберген
7Панайотис Захариу
13Тохтар Жангылышбай
61′
15Фотис Папулис
88′
7Сергей Хижниченко
17Ренату Маргаса
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)12
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
21Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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