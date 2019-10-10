«Бельгии тут будет непросто». Тренер Кипра — о победе над Казахстаном в отборе на Евро-2020
Главный тренер сборной Кипра Ран
Главный тренер сборной Кипра Ран
Казахстанские футболисты выигрывали после первого тайма благодаря голу Темирлана Ерланова, но преимущество не удержали — 1:2.
— Сегодня был принципиальный матч двух примерно равных команд. Мы рады, что выиграли. Матч стал неплохим испытанием. Мы постарались моменты реализовать. Я бы хотел выразить большое уважение сборной Казахстана и Билеку, — поделился тренер.
— С чем связан контраст между двумя таймами? В первом Кипр был прижат к своим воротам, а во втором активизировался?
— Да, было два разных тайма. Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Но это не оправдание. И не важно, как ты начинаешь, важнее — как заканчиваешь. Но тут непросто будет играть всем. России тут было непросто. Непросто будет и Бельгии. Это большая победа для нас!
|Михал Билек
|Ран Бен Шимон
|Темирлан Ерланов
|34′
|Пьерос Сотириу
|73′
|Николас Иоанну
|84′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Константинос Панаи
|2
|Сергей Малый
|3
|Николас Иоанну
|3
|Темирлан Ерланов
39′
|13
|Иоаннис Кусулос
|15
|Александр Марочкин
|19
|Костас Лаифис
|16
|Гафуржан Суюмбаев
5′
|8
|Харис Кириаку
|9
|Бауыржан I Исламхан
25′
|18
|Костакис Артиматас
|11
|Ян Вороговский
|20
|Иоаннис Кости
|14
|Юрий Перцух
72′
|10
|Пьерос Сотириу
|6
|Айбол Абикен
50′80′
|4
|Гиоргос Меркис
25′61′
|20
|Максим Федин
|16
|Матия Шполярич
|5
|Исламбек Куат
64′90′
|14
|Константинос Минтиккис
44′45′
|8
|Асхат Тагыберген
|7
|Панайотис Захариу
|13
|Тохтар Жангылышбай
61′
|15
|Фотис Папулис
88′
|7
|Сергей Хижниченко
|17
|Ренату Маргаса
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)