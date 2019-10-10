«Бельгии тут будет непросто». Тренер Кипра — о победе над Казахстаном в отборе на Евро-2020

— Сегодня был принципиальный матч двух примерно равных команд. Мы рады, что выиграли. Матч стал неплохим испытанием. Мы постарались моменты реализовать. Я бы хотел выразить большое уважение сборной Казахстана и Билеку, — поделился тренер.

— С чем связан контраст между двумя таймами? В первом Кипр был прижат к своим воротам, а во втором активизировался?

— Да, было два разных тайма. Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Но это не оправдание. И не важно, как ты начинаешь, важнее — как заканчиваешь. Но тут непросто будет играть всем. России тут было непросто. Непросто будет и Бельгии. Это большая победа для нас!