«Проиграли из-за меня». Лидер сборной Казахстана взял на себя вину за поражение от Кипра

Встреча завершилась со счетом 1:2. Казахстанцы выигрывали по ходу матча, но в итоге упустили победу.

«На мой взгляд, играли хорошо. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас. Хочу извиниться перед всей командой, тренерским штабом и болельщиками за то, что проиграли сегодня. Проиграли из-за меня, потому что я не забил два стопроцентных момента в первом тайме. Забей их, счет был бы 3:0.

Первый тайм спокойно играли, считаю, полностью переиграли соперника. Во втором — были моменты, хотели выиграть, шли вперед и пропустили, — сказал Куат.

Отметим, что после этой игры Казахстан, у которого семь очков, упал с третьего на четвертое место в группе I. В следующем матче 13 октября команда Михала Билека примет на «Астана Арене» Бельгию, которая с 18 баллами идет первой.